Eliezer posa com bebê e envia indireta para Adnet

Eliezer mostra sua bebê e manda indireta para Adnet Eliezer mostra sua bebê e manda indireta para Adnet (Bebê Mamãe)

O ex-BBB Eliezer compartilhou uma foto encantadora com sua filha durante o Carnaval. Lua, com nove meses de idade, é fruto do relacionamento do influenciador digital com Viih Tube. Veja como está sendo a primeira experiência de Eliezer como pai e descubra qual indireta ele enviou para Adnet.

Quer saber mais sobre a foto e a mensagem de Eliezer? Consulte a matéria completa no Bebê Mamãe.

