Esposa de Roberto Justus exibe brinquedoteca de luxo na fazenda

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, exibe a nova brinquedoteca da fazenda Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, exibe a nova brinquedoteca da fazenda (Bebê Mamãe)

A esposa do empresário e apresentador Roberto Justus, Ana Paula Siebert, exibiu um detalhe da brinquedoteca luxuosa da fazenda da família na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. A a modelo e influenciadora digital está à frente da reforma na propriedade. Ela compartilhou com seus seguidores que fez uma visitinha ao local para ver os últimos detalhes.

