Felipe Araújo celebra o aniversário do seu filho de forma emocionante

Felipe Araújo faz homenagem ao aniversário do filho Felipe Araújo faz homenagem ao aniversário do filho (Bebê Mamãe)

O cantor sertanejo Felipe Araújo emocionou ao celebrar o aniversário de seu filho, Miguel. O garotinho é fruto da antiga relação do artista com a psicóloga Camila Marchezi. Eles terminaram o relacionamento quando ela ainda estava grávida, no entanto, mantém uma boa convivência sobretudo em prol da criação do menino.

Descubra como Felipe Araújo emocionou a todos com sua homenagem ao filho Miguel.

