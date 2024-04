Filha de Ceará aparece com braço engessado: saiba o que aconteceu

Alto contraste

Filha de Ceará aparece com braço de gesso Filha de Ceará aparece com braço de gesso (Bebê Mamãe)

A filha do humorista Wellington Muniz, conhecido como Ceará, deixou os fãs assustados ao surgir em seu perfil nas redes sociais com o braço engessado. O famoso é casado com a modelo Mirella Santos. Juntos eles são pais de uma menina. A herdeira se chama Valentina e está com nove anos. Por enquanto, ela é filha única do casal.

Descubra o que aconteceu com a filha de Ceará e por que ela está com o braço engessado. Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

