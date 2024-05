Gabi Luthai e Teo Teló celebram 1 mês do bebê com festa simples e encantadora

bebê mamãe |Do R7

Gabi Luthai e Teo Teló mostram o 1º mesversário do bebê

A cantora e digital influencer Gabi Luthai e o empresário Teo Teló comemoraram o 1º mês de vida do bebê e encantaram. O mesversário do herdeiro foi celebrado de forma intimista e a mamãe decidiu colocar a mão na massa para fazer a decoração da festinha. Pietro é o primogênito e, por enquanto, o único herdeiro do casal.

