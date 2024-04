Ivete Sangalo celebra o aniversário das gêmeas no Carnaval

Alto contraste

A+

A-

Ivete Sangalo comemora o aniversário das suas filhas gêmeas Ivete Sangalo comemora o aniversário das suas filhas gêmeas (Bebê Mamãe)

A cantora Ivete Sangalo está a pleno vapor na agenda de blocos no Carnaval do Nordeste brasileiro. Mas mainha coruja que é, ela parou tudo para celebrar a vida de suas filhas mais novas, as gêmeas: Helena e Marina.

Leia a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe:consulte a matéria completa

Leia mais em Bebê Mamãe

• Ivete Sangalo celebra o aniversário das gêmeas no Carnaval

• Eliana posa com seus dois filhos em viagem: “tão crescidos”

• Esposa de Juliano Cazarré posa com a filha e fala da saúde dela

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.