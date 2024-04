Ivete Sangalo emociona ao homenagear gêmeas em trio elétrico

Alto contraste

A+

A-

Gêmeas de Daniel Cady ganham homenagem de Ivete Sangalo em trio elétrico em Salvador Gêmeas de Daniel Cady ganham homenagem de Ivete Sangalo em trio elétrico em Salvador (Bebê Mamãe)

As gêmeas da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady ganharam uma linda e original homenagem da mainha em pleno Carnaval de Salvador, na Bahia. As meninas Marina e Helena completaram cinco anos nesse último sábado, dia 10 de fevereiro.

Emocione-se com a linda homenagem de Ivete Sangalo às suas gêmeas no Carnaval de Salvador! Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia mais em Bebê Mamãe

• Ivete faz homenagem as gêmeas com Daniel Cady em trio elétrico

• Nova namorada de Duda Nagle critica Sabrina Sato: “nível”

• Nasce o filho de Arthur Aguiar! Veja a 1ª foto do bebê:

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.