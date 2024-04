Junior Lima emociona ao cantar com sua filha: “é de família”

Alto contraste

Junior Lima exibe sua filha cantando com ele Junior Lima exibe sua filha cantando com ele (Bebê Mamãe)

O cantor Junior Lima, que conquistou o sucesso ainda criança formando dupla com sua irmã Sandy, surgiu ao lado de uma nova parceira de voz, ninguém mais, ninguém menos que sua filha caçula. O herdeiro mais novo de Xororó é casado há dez anos com a influenciadora digital Mônica Benini. Juntos, são pais de Otto, de cinco anos, e de Lara, que está com dois aninhos.

Em um momento emocionante, Junior Lima compartilhou nas redes sociais um vídeo onde aparece cantando ao lado de sua filha. A pequena mostra talento musical desde cedo, encantando a todos com sua voz doce e afinada. Confira a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe e se emocione com essa linda apresentação!

