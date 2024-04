Mãe de Murilo Huff mostra o neto cozinhando: “ficou uma delícia”

Alto contraste

A mãe do cantor e compositor Murilo Huff surgiu se divertindo com o neto e encantou a web. O artista é pai de um lindo menino. O pequeno Léo é fruto de seu antigo relacionamento com a cantora Marília Mendonça. Os famosos viveram um longo romance, marcado por vários términos e reconciliações. Eles haviam terminado o namoro, quando o triste fato aconteceu.

