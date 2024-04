Marcelo Sangalo, filho de Ivete, impressiona ao surgir tocando percussão pro Carnaval

Alto contraste

A+

A-

Marcelo Sangalo, filho de Ivete, surge ensaiando percussão e impressiona Marcelo Sangalo, filho de Ivete, surge ensaiando percussão e impressiona (Bebê Mamãe)

O filho mais velho da cantora Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo, está mostrando que tem talento musical assim como a mãe. Com apenas 15 anos, o adolescente já está ensaiando percussão para o Carnaval e tem impressionado com sua habilidade. Ele é fruto do relacionamento de Ivete com Daniel Cady e é o mais velho entre as três crianças do casal.

Confira a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe: saiba mais

Leia mais em Bebê Mamãe

Marcelo Sangalo surge tocando percussão pro Carnaval: ‘é artista’

Bárbara Evans exibe os bebês gêmeos com a irmã: ‘tão diferentes’

Rafaella Justus revela encontro com a irmã Fabiana: “amo tanto”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.