Monica mostra seus filhos com Junior e se declara: “coisa linda”

Alto contraste

A+

A-

Monica posa com seus filhos com Junior e faz linda homenagem para eles e emociona Monica posa com seus filhos com Junior e faz linda homenagem para eles e emociona (Bebê Mamãe)

A influenciadora Monica Benini, esposa do cantor Junior Lima, surpreendeu ao mostrar um belo clique com seus filhos. O casal é pai de duas crianças. Um menino e uma menina. Otto é o primogênito e está com seis anos. Já a caçula, Lara tem dois anos de vida.

Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.