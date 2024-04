Neymar e Bruna posam com Mavie no aniversário dele: “voltaram”

Neymar junto com Bruna Biancardi e Mavie em seu aniversário Neymar junto com Bruna Biancardi e Mavie em seu aniversário (Bebê Mamãe)

O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi estão dando sinais de que estão bem próximos e deixaram muitas pessoas falando sobre uma possível reconciliação. Eles apareceram juntos em uma foto no aniversário do jogador e agora posaram também juntinhos e com a filha, a bebê Mavie, quatro meses, na mesma celebração.

