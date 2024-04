Príncipe William faz primeira aparição após Kate Middleton operar

Alto contraste

O príncipe William fez a sua primeira aparição pública após sua esposa, a princesa Kate Middleton, ter passado por uma séria operação abdominal. Kate ficou cerca de duas semanas internada e agora está em casa seguindo com sua recuperação. É esperado que ela retorne aos compromissos públicos apenas na Páscoa.

Conheça mais detalhes sobre a aparição do príncipe William após o ocorrido com Kate Middleton consultando a matéria completa no site Bebê Mamãe.

