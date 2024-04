Alto contraste

A+

A-

Rafael Cardoso mostra sua bebê de dois meses em família Rafael Cardoso mostra sua bebê de dois meses em família (Bebê Mamãe)

O ator Rafael Cardoso mostrou um raro registro de sua bebê mais nova com a família. Ele se tornou pai pela terceira vez no ano passado, o artista anunciou o nascimento da herdeira caçula em 28 de novembro. A bebê se chama Helena e é fruto de um rápido relacionamento de Rafael com a psicóloga Caroliny Ferraz. O casal chegou a terminar o namoro, mas tem sido visto juntos em algumas ocasiões, mas não há um anúncio oficial de que estaria novamente juntos.

Confira essa linda foto de Rafael Cardoso com sua bebê e a família completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe. Saiba mais sobre essa história emocionante!

Leia mais em Bebê Mamãe

• Rafael Cardoso mostra sua bebê conhecendo a família: “que linda”

• Filha de Gugu surge em hospital nos EUA e é atendida por robô

• Fabiana Justus mostra filhas e sua queda de cabelo: “carequinha”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.