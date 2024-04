Tiago Leifert mostra a filha e Daiana fala do tratamento: “estável”

Alto contraste

A+

A-

Daiana mostra a filha com Tiago Leifert e conta como ela está Daiana mostra a filha com Tiago Leifert e conta como ela está (Bebê Mamãe)

A filha da escritora Daiana Garbin e do jornalista Tiago Leifert surgiu em um fofo momento com a mamãe. O casal é pai de uma garotinha de três anos. A pequena se chama Lua e, por enquanto, é a única herdeira de ambos. A menina não costuma aparecer com muita frequência nas redes sociais dos papais, mas quando isso acontece, os elogios estão garantidos.

Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.