Idosos com sarcopenia têm maior risco de morte, indica estudo

Um estudo realizado por pesquisadores brasileiros e do Reino Unido e publicado no Journal of Epidemiology and Community Health mostra evidencias de que a sarcopenia em idosos é um fator de risco de morte mais preocupante do que a síndrome da fragilidade.

Para saber mais sobre os riscos da sarcopenia em idosos e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

