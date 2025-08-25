Logo R7.com
Xuxa explica decisão de fazer transplante capilar após alopecia androgenética

Mundo Boa Forma|Do R7

Xuxa Meneghel, 62 anos, refletiu a respeito de sua alopecia androgenética e a decisão de realizar um transplante capilar.

