Como Fazer a Gardênia Florir

As gardênias (Gardenia jasminoides) são plantas famosas por suas flores brancas ou creme, com uma fragrância inconfundível e altamente...

Como Fazer a Gardênia Florir

As gardênias (Gardenia jasminoides) são plantas famosas por suas flores brancas ou creme, com uma fragrância inconfundível e altamente atrativa. Embora sejam exigentes e possam ser desafiadoras de cultivar, com os cuidados certos, é possível desfrutar de uma floração abundante. Este guia completo traz todas as informações necessárias para incentivar a floração das gardênias.

