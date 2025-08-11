Como Fazer a Gardênia Florir As gardênias (Gardenia jasminoides) são plantas famosas por suas flores brancas ou creme, com uma fragrância inconfundível e altamente... Plantas e Paisagismo|Do R7 11/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como Fazer a Gardênia Florir Plantas e Paisagismo

As gardênias (Gardenia jasminoides) são plantas famosas por suas flores brancas ou creme, com uma fragrância inconfundível e altamente atrativa. Embora sejam exigentes e possam ser desafiadoras de cultivar, com os cuidados certos, é possível desfrutar de uma floração abundante. Este guia completo traz todas as informações necessárias para incentivar a floração das gardênias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Plantas e Paisagismo e descubra todos os segredos para fazer suas gardênias florescerem!

Leia Mais em Plantas e Paisagismo:

Como Fazer a Hortênsia Florir

Como Fazer a Margarida Florir: Guia Completo

Como Fazer a Peônia Florir