Como Fazer a Violeta Florir: Guia Completo

As violetas, especialmente as violetas-africanas (Saintpaulia), são plantas de interior que encantam jardineiros com suas...

Plantas e Paisagismo|Do R7

As violetas, especialmente as violetas-africanas (Saintpaulia), são plantas de interior que encantam jardineiros com suas flores vibrantes e tamanho compacto. Nativas das florestas tropicais da África Oriental, são admiradas por sua capacidade de florescer o ano todo quando recebem cuidados adequados. Este guia completo cobre todos os aspectos necessários para que suas violetas cresçam saudáveis e floresçam abundantemente.

Para saber mais sobre como cuidar das suas violetas e garantir que elas floresçam, consulte a matéria completa no nosso parceiro Plantas e Paisagismo.

