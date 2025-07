5 looks country estilosos para arrasar nos rodeios em 2025 Veja 5 looks country estilosos para arrasar nos rodeios de 2025 com combinações de jeans, botas, franjas e muito chapéu cowboy. Feed TV - Viva a Vida|Do R7 25/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h58 ) twitter

Looks country (Foto: Pinterest) Feed TV - Viva a vida

A temporada de rodeios está em alta este ano e, além dos shows e da montaria, quem chama atenção é quem sabe montar um look country de respeito. Para entrar de vez no clima western com muito estilo, selecionamos cinco combinações infalíveis que misturam o rústico com o moderno, garantindo conforto e atitude nas arenas e festas do interior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida e descubra como arrasar nos rodeios!

