Adultização: entenda o significado e o que causou a polêmica

Youtuber Felca levanta discussão sobre exposição precoce de crianças e acusa influenciador de exploração de menores

Feed TV - Viva a vida

Feed TV - Viva a Vida|Do R7

Felca (Foto: Instagram) Feed TV - Viva a vida

Nos últimos dias, o termo “adultização” infantil virou assunto quente nas redes sociais e também no Congresso Nacional, especialmente depois que o youtuber Felca publicou um vídeo falando sobre o tema e denunciou o influenciador Hytalo Santos por exploração sexual de menores em conteúdos na internet. A denúncia chamou atenção para um problema que preocupa especialistas e a sociedade.

Para entender melhor essa questão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

