Assento em pé no avião? Empresa italiana apresenta poltrona que promete viagens mais baratas Modelo Skyrider 2.0 deixa passageiros praticamente em pé e pode se tornar realidade em voos low cost a partir de 2026.

Poltrona vertical (Foto: Reprodução) Feed TV - Viva a vida

A proposta parece saída de uma pegadinha, mas é real. A empresa italiana Aviointeriors apresentou a nova versão do Skyrider 2.0, um assento que deixa os passageiros praticamente na posição vertical, como se estivessem em uma atração de parque. Com cintos de segurança e apoio mínimo, o design promete baratear passagens aéreas, especialmente em companhias low cost. “Eu ando a cavalo, então elas me são confortáveis. Mas vai saber como uma pessoa vai se sentir sentado em uma delas por duas ou três horas”, disse um porta-voz da empresa ao Daily Mail.

