Humorista Pedroca faz desabafo e revela inspiração em Paulo Gustavo: ‘Me vi nele desde o início’

Conhecido pelo carisma, bom humor e autenticidade que transborda nas redes sociais, o influenciador e humorista paraense Pedroca emocionou seus seguidores ao fazer um desabafo sincero sobre representatividade e inspiração. Em um momento de vulnerabilidade, o criador de conteúdo revelou que seu maior espelho na carreira sempre foi Paulo Gustavo, artista que abriu caminhos para uma geração inteira se ver no humor com orgulho. “Desde o início, me vi no Paulo. Ele era engraçado, sensível, verdadeiro. Ele mostrava que dava pra ser quem a gente é e ainda assim conquistar o Brasil. Ele foi e ainda é minha maior inspiração”, declarou Pedroca. Para saber mais sobre a emocionante trajetória de Pedroca e sua conexão com Paulo Gustavo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida. Leia Mais em Feed TV - Viva a vida: Emagrecimento sustentável: como perder peso de forma saudável e manter os resultados

