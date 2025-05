Labubu: o estranho e encantador personagem que virou obsessão entre celebridades Com visual excêntrico e história lúdica, os bonecos criados por Kasing Lung em parceria com a Pop Mart estão ganhando espaço entre... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 01/05/2025 - 11h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 11h40 ) twitter

Labubu (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV - Viva a vida

Pode até parecer apenas mais um boneco excêntrico entre tantos no mercado, mas o Labubu está longe de ser comum. Com dentes grandes, olhar expressivo e uma estética que mistura o grotesco ao adorável, essa criaturinha enigmática vem conquistando um público fiel no mundo todo — e não só entre entusiastas de brinquedos, mas também fashionistas e colecionadores de arte pop.

Para saber mais sobre esse fenômeno que está conquistando celebridades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

