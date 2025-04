“Não era só raiva”: por que tantos homens socam paredes De reality shows a clássicos da literatura, o gesto é comum – mas por trás dele podem estar dor, repressão emocional e até um pedido... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 22/04/2025 - 13h28 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Soco (Foto: Internet)

“Se eu soubesse o quão dura era a parede, nunca teria batido com tanta força”, escreveu Sebastian Junger em 1992, ao relatar no New York Times o que fez durante uma discussão com sua então namorada. Ele não estava sozinho. “Praticamente todos os homens do meu círculo de amigos já haviam feito a mesma coisa.” Mas por que?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida e descubra mais sobre esse comportamento intrigante!

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

Ana Paula Oliveira critica relações baseadas no dinheiro: ‘Ridículo casar por interesse’

E agora? Saiba o que fazer depois de comer muito chocolate na Páscoa

Por que a Páscoa está cada vez mais salgada para o bolso dos brasileiros