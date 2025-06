Saiba por que o Dia dos Namorados é em junho no Brasil e em fevereiro em outros países Comemorado no dia 12 por aqui, a data foi criada como estratégia para aquecer o comércio O conteúdo Saiba por que o Dia dos Namorados... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 12/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h57 ) twitter

Dia dos namorados (Foto: Freepik) Feed TV - Viva a vida

Enquanto países como Estados Unidos, Reino Unido e França celebram o amor no dia 14 de fevereiro, com o tradicional Valentine’s Day, o Brasil optou por marcar o Dia dos Namorados em outra época do ano, sendo em 12 de junho. A escolha da data, no entanto, não tem origens religiosas, como muitos imaginam, trata-se, na verdade, de uma jogada de marketing.

Para entender mais sobre essa curiosa diferença nas celebrações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

