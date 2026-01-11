Por que as pessoas ainda brincam com Tamagotchis? Febre nos anos 1990, pet virtual celebra 30 anos com celebrações pelo mundo

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Tamagotchi, pet virtual lançado em 1996, celebra 30 anos com eventos e um casamento coletivo em Toronto.

O brinquedo digital, que conquistou milhões de fãs nos anos 1990, ainda provoca emoções por meio de cuidados e interatividade.

Usuários afirmam que o Tamagotchi ajuda a aliviar a ansiedade e a criar conexões emocionais, tanto pessoalmente quanto em comunidades online.

A Bandai continua a lançar novas versões e colaborações, mantendo a relevância do Tamagotchi entre as novas gerações.

Brinquedo explora desejo inato de nutrir, conectar e cuidar dos outros, segundo especialista R.J. Johnston/Toronto Star/Getty Images via CNN Newsource

“Você quer casar comigo?”, perguntou William Maneja, olhando nos olhos da desconhecida em um vestido branco.

Era seu quarto pedido de casamento em menos de 60 minutos.

Em vez de alianças, o casal pegou seus Tamagotchis e casaram seus bichinhos virtuais – em um matrimônio pixelado.

Maneja, de 29 anos, e sua parceira estavam entre os 200 entusiastas presentes no Centro Comunitário Cecil, em Toronto, em agosto, prometendo permanecer unidos “apesar das baterias descarregadas e das telas arranhadas” no que o grupo disse poder ser o maior casamento Tamagotchi do mundo.

“Havia uma atmosfera de euforia no ar, com muitos convidados em trajes de casamento e alguns vindos de lugares tão distantes quanto Los Angeles e Texas”, disse Twoey Gray, de 30 anos, fundador do Clube Tamagotchi de Toronto, sobre o evento, que resultou em 162 uniões em apenas uma hora.

Lançados pela empresa japonesa de brinquedos Bandai em 1996, os Tamagotchis – animais de estimação digitais portáteis – rapidamente se tornaram uma febre global que conquistou o mundo.

Em dois anos e meio, mais de 40 milhões de unidades foram enviadas ao redor do mundo. No final de julho, esse número ultrapassou 100 milhões, colocando o pequeno dispositivo portátil na órbita dos consoles de jogos mais populares do Japão, o Nintendo Switch e o PlayStation da Sony.

Em 2026, o Tamagotchi celebrará seu 30º aniversário com diversos eventos, incluindo uma exposição que será inaugurada no Museu Roppongi de Tóquio neste mês e percorrerá outras cidades do Japão. A Uniqlo também colaborou com a Bandai em novos produtos.

Criado para ser amado

A ideia de um companheiro virtual surgiu para o criador Akihiro Yokoi enquanto ele assistia a um comercial de TV de um menino que desejava levar sua tartaruga de estimação em uma viagem. Mas o design final superaria em muito as versões anteriores de animais de estimação digitais, incluindo Neko, um gato virtual lançado em 1989 que se limitava a perseguir o cursor do mouse na tela.

Formato portátil e acessível conquistou o público ao longo dos anos 1990 Kyodo News/Getty Images via CNN Newsource

Com a Bandai, o bichinho de bolso foi lançado como um brinquedo em formato de ovo com três botões, preso a um chaveiro. Inicialmente apresentado como um brinquedo para meninos, o design foi reformulado após pesquisas de mercado revelarem um potencial maior para o produto entre garotas do ensino médio.

Um sucesso instantâneo de vendas, o Tamagotchi se tornou um ícone da cultura pop dos anos 1990, ao lado do Furby, Tommy Hilfiger e Spice Girls. Ele ainda é lembrado pelos millennials no Facebook como o “melhor amigo digital” antes dos smartphones, mantido vivo por meio de alimentação, limpeza e brincadeiras. A falta de atenção levava a resultados desastrosos. “Só quem viveu os anos 90 se lembra da dor de ver seu Tamagotchi morrer”, escreveu um fã.

Os Tamagotchis foram “um dos primeiros a nos mostrar que o design pode cultivar laços emocionais com máquinas”, explica Paola Antonelli, curadora sênior e diretora de pesquisa e desenvolvimento do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA).

Segundo Antonelli, que apresentou o dispositivo em uma exposição do MoMA em 2011, seu “DNA” influenciou todos os dispositivos interativos que “caminham na corda bamba entre a utilidade e a companhia”, da Siri aos rastreadores de saúde inteligentes que “respondem, nos lembram, nos repreendem, nos recompensam”.

“O Tamagotchi era caprichoso e exigente – faminto e irritado, sonolento, sujo. Ele forçava seus usuários a se envolverem em ciclos de cuidado e negligência, obrigação e recompensa”, acrescentou.

“Sua genialidade residia no fato de que o peso emocional não vinha dos gráficos ou da narrativa, mas do comportamento. É por isso que as pessoas ainda se lembram dele décadas depois.”

Foi o caso de Maneja, do casamento coletivo de Tamagotchis em Toronto, que disse que redescobrir sua coleção de infância o ajudou a superar o momento mais difícil após a morte de sua avó durante a pandemia.

“Eles se tornaram uma ferramenta muito importante que me manteve firme durante um período muito sombrio da minha vida”, disse ele. “Cuidar do meu Tamagotchi me ajudou a cuidar de mim mesmo.”

O Tamagotchi se destacava como um punhado de pixels em uma pequena tela em meio às animações 3D mais sofisticadas de sua época, como Super Mario 64 e Tomb Raider.

No entanto, como Antonelli observou: “Sua carcaça colorida e divertida – chaveiros, cores pastel, formas arredondadas – o tornava acessível e irresistível, e o fato de existirem tantas variações diferentes o tornava altamente colecionável.”

A Bandai afirmou ter “aprimorado” esse apelo por meio de colaborações e designs modernos, com 38 modelos em mais de 50 países, incluindo lançamentos especiais como a Edição de Colecionador de Hong Kong de 1997, exibida no Museu M+, e modelos recentes das bandas de K-pop Blackpink e Stray Kids.

A colecionadora de São Francisco, Erina Hasegawa, de 40 anos, abraça essa diversidade, combinando uma coleção de 1.700 Tamagotchis com suas roupas. Ela investiu US$ 60.000 (cerca de R$ 323.439) para colecionar todas as edições japonesas e americanas, enquanto busca modelos raros da Europa, Austrália e Nova Zelândia.

Hasegawa ainda se diverte descobrindo recursos ocultos do jogo, acrescentando: “Você nunca sabe o que vai encontrar. Recentemente, limpei o cocô do meu bichinho 100 vezes no Tamagotchi Paradise e ganhei 1.000 gotchi points, a moeda do jogo usada para comprar comida, brinquedos e decorações.”

Labubus e Tamagotchis podem ser usados para compor looks criativos Edward Berthelot/Getty Images via CNN Newsource

Entre seus mais preciosos estão dois Tamagotchis Family verde-menta, comprados em um leilão em 2010 por US$ 30 cada, que agora valem US$ 7.000 cada um por seu design raro, apesar de apresentarem uma jogabilidade típica. Ela também possui o Tamagotchi original de 1996, um modelo P1 com borda rosa-choque, que é a versão mais vendida da empresa até hoje. Ela se lembra de ter ficado na fila com o pai para comprá-lo.

A demanda após sua estreia explosiva no final dos anos 1990 levou à escassez global, fazendo com que a Bandai expandisse sua distribuição pelos EUA, Canadá, Reino Unido e Austrália.

Embora a febre inicial tenha diminuído, um renascimento em 2004 com o Tamagotchi Connection – que apresentava interações entre jogadores por meio de infravermelho – trouxe Hasegawa e muitos outros de volta à marca.

Seguiram-se modelos modernos, como o Tamagotchi Pix de 2021, com sua câmera integrada e babá virtual (um recurso integrado que podia “cuidar” do seu Tamagotchi se você precisasse de uma pausa), o Tamagotchi Uni de 2023 com Wi-Fi e o Tamagotchi Paradise do ano passado, que a Bandai afirmou ser voltado para pré-adolescentes com minijogos e criação de personagens para Tama-bebês mais exclusivos.

A cultura Tamagotchi também prospera online, com criadores de conteúdo como a YouTuber de Michigan Dani Bunda (@lovepandabunny) compartilhando tutoriais e a TikToker da Flórida Jordan Vega (@electronicdays), cujos vídeos sobre pintura, decoração e criação de capas personalizadas acumularam mais de um milhão de visualizações.

Por trás da carcaça

O Tamagotchi explora nosso desejo inato de nutrir, conectar e cuidar dos outros, de acordo com a terapeuta de saúde mental Dra. Jessica Lamar, acrescentando que isso acontece em um ambiente seguro e controlado.

“Cuidar de um animal de estimação virtual também proporciona uma sensação de estrutura e rotina, o que pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse”, disse Lamar, cofundadora do Bellevue Trauma Recovery Center, à CNN.

“Ao contrário dos cuidados na vida real, que podem trazer desafios emocionais e logísticos significativos, o Tamagotchi permite que os usuários experimentem a alegria de cuidar de um animal sem as pressões ou mudanças inesperadas associadas. Os jogadores também podem começar e parar a qualquer momento.”

Esse efeito terapêutico é sentido por fãs como Dreadianz, de Nova York, que usa seus Tamagotchis em um cordão e programa alarmes como lembretes para verificar como eles estão – uma rotina que manteve seus animais de estimação virtuais vivos por dois anos, muito além de sua expectativa de vida típica de duas semanas.

“Eles me ajudam a controlar a ansiedade e me fazem sentir menos sozinha, como um bichinho de pelúcia querido ou um amuleto da sorte”, disse a jovem de 27 anos, que pediu para ser identificada apenas por seu nome de usuário nas redes sociais.

“Eu até dou festas de aniversário para eles para comemorar o dia em que nasceram e os trato como pequenos amigos imaginários.”

Brincadeira pode ajudar a fortalecer conexões e explorar emoções Mathieu Polak/Sygma/Getty Images via CNN Newsource

Rabindra Ratan, professor do Departamento de Mídia e Informação da Universidade Estadual de Michigan, afirma que as tarefas simples e alcançáveis ​​do brinquedo, como alimentar e brincar, ajudam os usuários a “satisfazer suas necessidades fundamentais de autonomia, relacionamento e competência”.

“O esforço físico e emocional é obviamente menor do que cuidar de um animal de estimação de verdade”, acrescentou.

Para Sarah Serrano-Esquilin, de 29 anos, a simplicidade do Tamagotchi abriu uma nova conexão com sua mãe doente. Cuidar do bichinho virtual ajudou a aproximá-las enquanto o câncer as separava.

“O Tamagotchi era uma atividade tranquila que nos permitia criar um vínculo antes de ela falecer”, disse.

Em busca de conexão, Serrano-Esquilin fundou o Clube Tamagotchi de Nova York, que, segundo ela, tem mais de 120 membros locais e outros 3.000 online.

Esse senso de comunidade ressoa pelo mundo todo, ecoado pelo Clube Tamagotchi de Toronto de Gray, que organiza eventos virtuais e presenciais — de piqueniques e celebrações do Orgulho LGBTQIA+ com o tema Tamagotchi ao casamento coletivo de Tamagotchis — inspirando outros fã-clubes na Austrália, Chile, França, Filipinas e outros países.

“É o efeito Tamagotchi”, acrescentou Gray.

“Como adultos, muitas vezes não temos a oportunidade de nos conectar com outras pessoas por meio de brincadeiras. O Tamagotchi demonstra claramente o quanto isso é necessário.”