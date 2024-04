Não era nada disso que eu esperava!

Alto contraste

Lima Duarte e suas belezas naturais (Mauro Ferreira )

Caminhamos um bocado, ganhamos alguns quilinhos com tanta comida boa, nos divertimos com personagens, nos surpreendemos com a natureza, visitamos cachoeiras inesquecíveis e conhecemos pessoas que ficarão guardadas para sempre em nossas memórias. Assim terminou nossa viagem pelo Circuito Serras de Ibitipoca. Passamos por 8 cidades. Cada uma com suas características, suas surpresas e seu jeito de receber o visitante. Mas todas, sem dúvida, incríveis!

Nosso roteiro incluiu Lima Duarte, Ibitipoca, Rio Preto, Santa Rita do Ibitipoca, Bom Jardim de Minas, Olaria, Santa Rita de Jacutinga e Santa Bárbara de Monte Verde.

Apesar de todas essas cidades fazerem parte do Circuito, me surpreendi com a diversidade de atrações que cada uma delas oferece. Então, vou contar em alguns posts, nos próximos dias, alguns encantos que descobri em cada uma dessas cidades. Meu primeiro destino foi Lima Duarte, um pequeno paraíso localizado na Zona da Mata. Para quem não conhece, vale a pena dar um pulinho lá. É uma cidade tranquila, que oferece diversos atrativos naturais e de um povo muito hospitaleiro. Chegando lá fui recebida pelo professor Paulo Afonso e pelo restaurador Marco Antônio.

Conhecendo as histórias de Lima Duarte com o professor Paulo Afonso (Mauro Ferreira )

Através do olhar sensível e das boas histórais desses dois mineiros apaixonados por Lima Duarte, em poucos minutos, já fiquei encantada por esse pedacinho de Minas. E entre as tantas histórias, risos e causos que os dois me contaram, ainda fui presenteada com algumas delícias dessa região. Como não se encantar, gente?

Marco Antônio, um apaixonado pelas histórias de Lima Duarte (Mauro Ferreira)





Com o guia de turismo Gabriel Fortes (Mauro Ferreira)

Seguindo meu roteiro por Lima Duarte, tive o prazer de reencontrar o Gabriel Fortes, um guia de turismo que entrevistei há muitos anos, em 2016. Na época, falamos sobre algumas belezas da região e ainda pude desfrutar de um passeio de caiaque! E tantos anos depois, foi ele que me levou para conhecer Lima Duarte e seus atrativos naturais. O tempo passou, mas uma coisa eu garanto, a paixão e o orgulho que o Gabriel tem por Minas e por esta região só aumentou. E, no maioir entusiasmo, ele me levou para conhecer diversas belezas daqui. Papo bom não faltou e o Gabriel ainda me fez sair daqui mais apaixonada do que quando cheguei. Ê Minas que é puro Encanto! Valeu, por mais esta, Gabriel!

E entre as tantas descobertas que fiz por lá, a cachoeira Arco Íris foi outro presente. Daqueles lugares que a gente chega e não quer mais sair. O nome é uma referência o arco íris que se forma, diariamente, na sua queda. Tivemos a sorte de chegar na hora certa e olha que maravilha.

Cachoeira Arco Íris, com Lima Duarte (Mauro Ferreira)

Além das tantas belezas naturais que encontramos por lá, também pude conhecer histórias lindas… como a dos casais Jorge e Elisa e Ronaldo e Terezinha. Ambos cariocas que se apaixonaram por terras mineiras. O Jorge e a Elisa encontraram, em Minas, um lar e nos queijos, a paixão e, hoje, fabricam queijos que premiados que têm chamado atenção de todo mundo. Eu provei e, garanto, são deliciosos….

Conhecendo os deliciosos queijos do Jorge e da Elisa, de Lima Duarte (Mauro Ferreira)

Outro casal que conheci e amei foi o Arnaldo e a Terezinha… eles são daquelas pessoas que a gente encontra e, em instantes, se sente em casa, como se fôssemos velhos amigos… Um casal de bom de papo e apaixonado pelo que fazem. Atualmente, investem na producao e comercializacao de carne de cordeiro. E, sim… tudo também delicioso…

Com os produtores Arnaldo e Terezinha (Mauro Ferreira)

Lima Duarte foi um daqueles lugare que me apaixonei. Lugar de gente que gosta de receber, de inúmeras belezas naturais. Lugar que a gente parte já com vontande de voltar. Quer assistir este programa completo? Te garanto que vale a pena ;)

E se você quiser ver outros episódios do Achamos em Minas, dê um pulinho no Play Plus. Lá você encontra diversos outros capítulos desse nosso estado tão diverso.

