10 receitas de comida de festa junina

Aline Sordili/R7 Bolo de fubá com laranja e calda de chocolate

Arroz doce, pinhão, cuscuz, paçoca, churrasco, bolo de fubá, churrasco de espetinho. O que tudo isso tem em comum? Comida de festa junina. Não importa por onde você ande pelo Brasil, nessa época vai encontrar algum lugar cheio de bandeirinhas coloridas e comidas deliciosas.

O que ninguém imagina é que as nossas populares festas juninas tiveram origem na Europa, na época medieval. Chegaram ao Brasil, com quase tudo, trazidas pelos portugueses. “No Nordeste, ganharam a ambientação da cultura sertaneja e, no Sudeste, da cultura caipira”, ensina Heyttor Barsalini, pesquisador e palestrante do @receitashistoricasbrasileiras. “O caipira e o sertanejo são os povos resultantes da miscigenação entre indígenas, portugueses e africanos”, conta ele. E a base da comida deles _o milho, a mandioca, a abóbora e o amendoim_ migraram também para as festas juninas.

A cozinheira de mão cheia Malu Zacarias, do Cuscuz da Malu, incrementou o cardápio desta época com arroz doce, canjica, quentão e vinho quente. “Nessa época, o que mais sai é o tradicional cuscuz paulista, feito com sardinha”, afirma a empresária. Leia aqui todas as receitas e variações de cuscuz (Cuscuz: da África para a casa dos brasileiros – R7 Entretenimento).

Aqui, vamos ter receitas de bolo de fubá, bolo de milho, cuscuz salgado (acima) e cuscuz doce, pastel, pé de moleque, cachorro-quente, cocada (receita aqui: cocada de colher para festa junina), quindim, sanduíche de pernil e até pão de quentão.

RECEITAS

Bolo de fubá com laranja da Aline

Ingredientes:

1 1/2 xícara de fubá

1 xícara de açúcar

1 xícara de suco de laranja

1 xícara de óleo

Raspas de 2 laranjas

4 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa rasa de sementes de erva-doce

Calda de chocolate (opcional) - Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

50 g de manteiga

50 ml de creme de leite fresco

Nibs de cacau (opcional)

Modo de preparo da calda:

Derreta o chocolate em banho maria ou no microondas. Misture tudo e mexa bem.

Modo de preparo do bolo:

Untar uma forma de buraco no meio e pré-aquecer o forno. Peneirar todos os ingredientes secos. Misturar as raspas de laranja e as sementes de erva-doce. Reservar. Bater no liquidificador os ovos, o suco e o óleo por pelo menos 5 minutos. Despejar nos ingredientes secos e misturar bem até hidratar o fubá. Colocar na forma e levar para assar no forno a 150 oC até dourar. Esperar esfriar para desenformar. Cobrir com a calda de chocolate (opcional).

Cuscuz doce de tapioca sem lactose da Helena

Ingredientes:

1 xícara (chá) de tapioca em grãos

3 xícaras (chá) de leite vegetal (pode ser soja, aveia, castanhas etc.)

1 lata condensado de soja ou sem lactose

1/2 xícara (chá) de coco fresco ralado

Modo de preparo:

Coloque a tapioca em um refratário médio (31 x 19 cm). Reserve. Ferva o leite de vegetal, junte metade do leite condensado e misture. Regue a mistura sobre a tapioca, mexendo delicadamente. Cubra com filme plástico e deixe esfriar. Leve à geladeira por 6 horas. Cubra com o condensado restante e polvilhe o coco ralado. Sirva em seguida.

Hot Dog do Flora Bar

Ingredientes:

1 unidade de salsicha

2 unidades de pão mini hot dog

15g de manteiga sem sal

25g de ketchup

10g de mostarda dijon

1g de cebola roxa em conserva

Modo de preparo:

Descongele 1 unidade de salsinha e corte ao meio. Na frigideira, derreta a manteiga e coloque o pão cortado ao meio para grelhar. Leve a salsicha para grelhar. No pão, monte o hot dog adicionando a salsicha, o ketchup, a mostarda e por último o picles de cebola roxa.

Pão de Quentão da Padaria St Chico

Ingredientes:

½ litro de leite

1 kg de farinha de trigo

1 colher (sobremesa) sal

½ xícara de açúcar mascavo

1 colher (sopa) cravo em pó

1 colher (sopa) canela em pó

2 colheres (sopa) de gengibre ralado

2 colheres (sopa) de fermento químico em pó

150g de manteiga

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes, exceto a manteiga. Quando estiver tudo bem homogêneo, junte a manteiga gelada em cubos. Coloque um pano úmido em cima e deixe descansar até dobrar de tamanho. Coloque na forma de preferência ou modele em bolinhas menores. Asse em forno médio a 200ºC entre 20 e 30 minutos.

Pastel de queijo do Tantin Bar

Ingredientes:

500 gramas de queijo prato;

100 gramas de couve manteiga fatiada bem fina;

50 gramas de alho frito

Massa de pastel

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes até ficar uniforme. Recheie cada pastel com 50 gramas de recheio e feche com o auxílio de uma carretilha. Frite o pastel até ficarem dourados. Escorra em papel toalha e sirva.

Pé de Moleque da St Chico

Ingredientes da massa:

140g de manteiga

100g de açúcar de confeiteiro

1 ovo

250g de farinha de trigo

Modo de preparo:

Misture com as pontas dos dedos a manteiga e o açúcar até obter uma pasta. Incorpore o ovo e misture bem. Adicione então a farinha de trigo. Misture bem com as mãos até obter uma bola homogênea. Cubra a massa em um pote ou com plástico e leve para a geladeira por no mínimo 1 hora. Após o tempo de descanso, abra a massa com um rolo e faça furinhos. Pré-asse a massa em forno pré-aquecido a 180 ºC.

Ingredientes da cobertura:

150g de creme de leite

250g chocolate 70% cacau

2 ovos batidos

100g de amendoim torrado e salgado

50g de doce de leite em quadradinhos

Modo de preparo:

Ferva o creme de leite, tire do fogo e junte com o chocolate, em seguida junte os ovos já batidos. Derrame sobre a massa pré-assada, coloque o amendoim e o doce de leite em quadradinhos. Coloque no forno a 100ºC por 10 minutos. Espere esfriar e corte para servir.

Quindim da Feliciana Pães

Ingredientes:

600g de gema de ovo peneirada

790g de açúcar

60g de manteiga

100g de coco fresco

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes. Em seguida, unte uma forma com glucose e coloque a mistura. Assar em banho maria a 115ºC, até ficar firme.

Sanduba de pernil do BEC Bar

Ingredientes do pernil:

5kg pernil

300g cenoura

400g cebola

100g alho

150ml vinagre

50g tempero baiano

3 folhas de louro

1 pimenta dedo de moça sem semente

50ml azeite

Sal/ pimenta a gosto

Ingredientes para montar o sanduíche de pernil:

1 pão francês

150g pernil

40g de vinagrete

Modo de preparo do pernil:

Leve para marinar uma peça de aproximadamente 5kg de pernil com todos os ingredientes por 24hs. Sele na churrasqueira ou numa chapa e leve para a panela de pressão por 40 min. Deixe esfriar e corte em fatias pequenas. Na hora de servir, dê uma passada rápida na chapa ou frigideira com o molho a gosto.

Modo de preparo do sanduíche:

Colocar o pernil no pão com vinagrete a gosto. O ideal é que o vinagrete seja equilibrado com azeite e não muito ácido.

RESTAURANTES EM SÃO PAULO

Gomo Bar | @gomo.casa - Até julho, o Gomo Bar terá o caldinho do dia (R$ 12). Nas sextas-feiras, a casa oferece milho cozido (R$ 12), salteado na manteiga de páprica defumada.

St Chico | @st.chico - Para comemorar a Festa Junina, a padaria St Chico terá até o dia 30 de junho o cardápio junino: pão de queijo mineiro recheado com pernil (R$ 20), sanduíche de pernil recheado com pão francês (R$ 25), cachorro-quente (R$ 22), bolo de fubá com goiabada (R$ 14,40 a fatia) e a cachaça da casa (R$ 10). Há também dois combos: sanduíche de pernil ou cachorro quente com vinho (R$ 40) ou sanduíche de pernil ou cachorro quente com cerveja (R$ 30).

Tantin Bar | @tantinbar - O bar de gastronomia brasileira criou um menu especial de Festa Junina, com bebidas clássicas como quentão (R$ 20) e vinho quente (R$ 20) e a novidade choconhaque (R$ 20). Para petiscar, duas opções saborosas: o bolinho de milho (R$ 34) e o pastel de queijo (R$ 36), ambos na porção com quatro unidades.

Tchocolath | @tchocolath - A chocolateria Tchocolath está com uma linha de produtos especiais para a Festa Junina: balão de chocolate ao leite recheado com paçoca (R$ 23), o pão de mel recheado de paçoca com adesivos de correio elegante (R$ 12, cada unidade) e as barrinhas de chocolate ao leite recheadas com paçoca (R$ 56, caixa com 12).

RESTAURANTES NO RIO DE JANEIRO

Al Farabi | @alfa_bar_e_cultura - Entre as novas opções de petiscos, está o bolinho de aipim recheado de carne de sol (R$ 12 a unidade) e a batida de coco cremosa (R$ 15).

Bucaneiros | @bucaneirosburger – Cachorro-quente junino em formato de hambúrguer: Chorimessi é preparado com pão brioche, linguiça artesanal. queijo muçarela, maionese de cebola e chimichurri (R$ 29,90).

Da Thábaba | @dathabata - A boutique de tarta basca de Thábata Tubino tem a tarta de milho verde com coco (R$ 28 fatia, R$ 154 a P, R$ 269 a G). Para um toque extra, a sugestão é adicionar a goiabada rústica (R$ 7,50 o pote de 40ml/ R$ 29 o pote de 150ml) da Dona Nika, uma pequena produtora local de Fagundes, no Rio. No menu da boutique, também é possível encontrar a tarta de paçoca (R$ 28 fatia, R$ 154 a pequena, R$ 269 a grande).

Sova Fermentação Natural | @sovanatural - Oferece bolos temáticos para a Festa Junina: bolo de paçoca, queijo com calda de goiabada e milho (R$ 17,50 e R$ 175 o inteiro).

