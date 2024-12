10 receitas para fazer refeições saudáveis e fugir dos alimentos ultraprocessados Aprenda a identificar alimentos nocivos para a saúde e planeje suas compras para evitá-los Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 02/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/12/2024 - 02h00 ) twitter

Comidas ultraprocessadas: cuidado! Imagem criada por IA

Estudo divulgado pela ONG ACT Promoção da Saúde revela que um em cada dez óbitos pode ser relacionado ao consumo de produtos ultraprocessados no Brasil. A ingestão de produtos como refrigerantes e bolachas recheadas pode gerar 57 mil mortes por ano —10,5% do total de óbitos de 2019.

O estudo foi feito com dados do Sistema Único de Saúde (SUS), da Pesquisa Nacional de Saúde e do IBGE de 2019. A pesquisa estima que o SUS gasta anualmente R$ 933,5 milhões com doenças como obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão, além de R$ 263,2 milhões em custos relacionados à previdência e absenteísmo. A perda econômica devido a mortes precoces é avaliada em R$ 9,2 bilhões.

A Abia (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos) repudiou o relatório da ACT. “É importante esclarecer que o documento em questão não se trata de um estudo da Fiocruz, mas sim de um relatório elaborado por um pesquisador a pedido da ACT, uma ONG que, de forma constante, critica a indústria”, diz a nota. A pesquisa foi feita por Eduardo Nilson, pesquisador da Fiocruz, a pedido da ACT Promoção da Saúde.

Mas como saímos dessa? Como andamos para frente e comemos produtos de boa qualidade e que não vão nos fazer mal? A Anvisa implementou novas normas de rotulagem nutricional em outubro de 2022, visando melhorar a legibilidade das informações nutricionais e facilitar a compreensão do consumidor sobre o conteúdo nutricional.

‌



Lembre-se que a presença de aditivos não necessariamente torna um alimento prejudicial, mas o consumo excessivo de ultraprocessados com múltiplos aditivos pode ter impactos na saúde a longo prazo.

Ingredientes críticos em excesso

Sódio

Gorduras

Açúcares livres

Aditivos cosméticos (corantes, aromatizantes e emulsificantes, conservantes e estabilizantes).

Dicas para o consumidor

Leia atentamente a lista de ingredientes;

Verifique a nomenclatura dos aditivos (nome específico ou pelo número INS, o Sistema Internacional de Numeração; por exemplo: “Corante caramelo IV” ou “INS 150d”).

Fique atento a termos técnicos ou números que podem indicar aditivos;

Considere que produtos com listas de ingredientes muito longas tendem a conter mais aditivos;

Alimentos com corantes artificiais devem trazer a declaração “Colorido Artificialmente” no rótulo;

Produtos com aromas artificiais devem declarar “Aromatizado Artificialmente”;

Alimentos com essências naturais devem indicar “Sabor de...” e “Contém Aromatizante”, seguido do código correspondente;

As informações sobre aditivos devem constar no painel principal do rótulo;

Devem ser apresentadas de forma facilmente legível.

No Brasil, alguns aditivos alimentares são proibidos devido aos riscos que representam para a saúde. Os principais aditivos proibidos incluem:

‌



Aditivos contendo alumínio

Corantes de superfície de confeitos

Fermento químico em farinhas

Bromato de potássio

Ractopamina

Tartrazina

Como reduzir o consumo de ultraprocessados no dia a dia

1. Planeje suas refeições

Faça uma lista de compras antes de ir ao supermercado

Separe um tempo no fim de semana para preparar algumas refeições da semana

Mantenha frutas e legumes higienizados na geladeira para lanches rápidos

Prepare marmitas para levar ao trabalho

2. Aprenda a ler rótulos e fique atento

Listas de ingredientes muito longas

Nomes de substâncias desconhecidas ou difíceis de pronunciar

Presença de aditivos como corantes, aromatizantes e conservantes

Alertas de alto teor de açúcar, sódio e gorduras

3. Faça substituições graduais

Troque biscoitos recheados por frutas ou oleaginosas

Substitua refrigerantes por água saborizada com frutas

Opte por pães caseiros ou de padaria artesanal

Prepare sucos naturais em vez de néctares industrializados

4. Cozinhe mais em casa

Comece com receitas simples

Prepare porções maiores e congele

Envolva a família no preparo das refeições

Mantenha temperos naturais sempre à mão

5. Organize sua despensa

Mantenha alimentos in natura sempre visíveis

Armazene grãos, cereais e temperos em potes transparentes

Tenha frutas secas e castanhas para lanches rápidos

Evite comprar ultraprocessados “por precaução”

6. Faça lanches saudáveis

Frutas frescas ou secas

Iogurte natural com granola caseira

Palitos de legumes com homus

Castanhas e sementes

7. Planeje as compras

Priorize as seções de hortifruti no supermercado

Evite os corredores de produtos industrializados

Compare rótulos antes de escolher

Não faça compras com fome

8. Crie novos hábitos

Leve frutas para o trabalho

Prepare água saborizada em casa

Tenha sempre opções saudáveis à mão

Experimente novas receitas nos fins de semana

9. Envolva a família

Discuta os benefícios da alimentação saudável

Faça compras e cozinhe em família

Crie hortas caseiras, mesmo que pequenas

Torne as refeições momentos de conexão

10. Mantenha-se motivado para sustentar as mudanças

Anote os benefícios percebidos

Compartilhe experiências com amigos

Celebre pequenas conquistas

Não se culpe por eventuais “deslizes”

Confira receitas saudáveis sem ultraprocessados

Tempo de preparo: 2h30 | Rendimento: 1 pão médio

Conservar por até 5 dias em temperatura ambiente

‌



Ingredientes

- 3 xícaras de farinha de trigo integral

- 1 xícara de farinha de trigo branca

- 1 colher (sopa) de fermento biológico fresco

- 1 colher (chá) de sal marinho

- 1 colher (sopa) de mel puro

- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem

- 1½ xícara de água morna

Modo de preparo

1. Dissolva o fermento em ½ xícara de água morna com o mel

2. Em uma tigela grande, misture as farinhas e o sal

3. Adicione o fermento dissolvido, o azeite e o restante da água

4. Sove a massa por 15 minutos até ficar lisa e elástica

5. Deixe descansar por 1 hora em local morno

6. Modele o pão e deixe crescer por mais 30 minutos

7. Asse em forno preaquecido a 180°C por 40 minutos

2. Granola caseira

Tempo de preparo: 45min | Rendimento: 500g

Dura até 1 mês em pote hermético

Ingredientes

- 2 xícaras de aveia em flocos

- 1 xícara de castanhas variadas picadas (castanha do Pará, amêndoas, nozes)

- ½ xícara de sementes de girassol

- ½ xícara de sementes de abóbora

- 3 colheres (sopa) de mel puro

- 2 colheres (sopa) de óleo de coco

- 1 colher (chá) de canela em pó

- 1 pitada de sal marinho

Modo de preparo

1. Misture todos os ingredientes secos em uma tigela

2. Aqueça levemente o mel com o óleo de coco

3. Despeje sobre os ingredientes secos e misture bem

4. Espalhe em uma assadeira

5. Asse a 150°C por 30 minutos, mexendo a cada 10 minutos

6. Deixe esfriar completamente antes de guardar

3. Antepasto de berinjela

Tempo de preparo: 1h | Rendimento: 500g

Conservar por até 7 dias na geladeira

Ingredientes

- 2 berinjelas grandes

- 4 dentes de alho

- ½ xícara de azeite de oliva extravirgem

- 2 colheres (sopa) de vinagre de vinho tinto

- Sal marinho e pimenta-do-reino a gosto

- Folhas de manjericão fresco

Modo de preparo

1. Asse as berinjelas inteiras no forno a 200°C por 40 minutos

2. Descasque e corte em cubos pequenos

3. Refogue o alho no azeite

4. Adicione a berinjela, vinagre e temperos

5. Cozinhe em fogo baixo por 15 minutos

6. Finalize com manjericão fresco

4. Suco verde

Tempo de preparo: 10min | Rendimento: 500ml

Ingredientes

- 2 maçãs verdes

- 1 pepino médio

- 2 folhas de couve

- Suco de 1 limão

- 1 pedaço pequeno de gengibre

- 1 xícara de água de coco natural

- Hortelã fresca a gosto

Modo de preparo

1. Lave todos os ingredientes

2. Corte as maçãs e o pepino em pedaços

3. Bata tudo no liquidificador

4. Coe se preferir

5. Sirva imediatamente

5. Bowl de açaí natural

Tempo de preparo: 15min | Rendimento: 2 porções

Ingredientes

- 400g de polpa de açaí pura congelada

- 1 banana congelada

- ½ xícara de água de coco

Para a cobertura

- Banana fresca fatiada

- Granola caseira

- Morangos frescos

- Mel puro

- Sementes de chia

Modo de preparo

1. Bata o açaí, a banana congelada e a água de coco no liquidificador

2. Transfira para bowls

3. Decore com as frutas frescas, granola e sementes

4. Finalize com um fio de mel

6. Risoto de cogumelos selvagens com queijo artesanal

Tempo de preparo: 1h | Rendimento: 4 porções

Ingredientes

- 2 xícaras de arroz arbóreo

- Mix de cogumelos frescos (shiitake, paris, shimeji) - 400g

- 2 cogumelos porcini secos

- 1 cebola roxa média finamente picada

- 4 dentes de alho assados

- 1 taça de vinho branco seco

- 1,5L de caldo de legumes caseiro

- 100g de queijo artesanal tipo parmesão

- Azeite de oliva extravirgem

- Tomilho e alecrim frescos

- Sal marinho e pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo

1. Hidrate os cogumelos porcini em água quente por 30 minutos

2. Refogue a cebola no azeite até caramelizar

3. Adicione os cogumelos frescos fatiados e os dentes de alho assados

4. Acrescente o arroz e toste por 2 minutos

5. Deglaceie com vinho branco

6. Adicione o caldo de legumes quente aos poucos, mexendo constantemente

7. Após 18 minutos, adicione os cogumelos porcini picados

8. Finalize com queijo ralado e ervas frescas

9. Sirva com lascas de queijo e azeite trufado caseiro

7. Salmão em crosta de ervas com purê de couve-flor e chips de raízes

Tempo de preparo: 1h30 | Rendimento: 4 porções

Ingredientes para o salmão

- 4 filés de salmão fresco (180g cada)

- 2 xícaras de ervas frescas variadas (salsa, cebolinha, manjericão, tomilho)

- 1 xícara de castanhas picadas (amêndoas e nozes)

- Raspas de 1 limão siciliano

- Azeite de oliva extravirgem

- Sal marinho e pimenta-do-reino

Para o purê

- 1 couve-flor grande

- 200ml de leite de coco fresco

- Noz-moscada ralada na hora

- Sal marinho e pimenta branca

Para os chips

- 2 beterrabas

- 2 cenouras

- 1 mandioquinha

- Azeite de oliva

- Flor de sal

Modo de preparo

Para o salmão:

- Processe as ervas com as castanhas até formar uma farofa

- Tempere os filés com sal, pimenta e raspas de limão

- Cubra com a crosta de ervas

- Asse em forno preaquecido a 180°C por 15-20 minutos

Para o purê:

- Cozinhe a couve-flor no vapor

- Processe com leite de coco e temperos

- Passe por uma peneira fina

- Aqueça suavemente antes de servir

Para os chips:

- Fatie os legumes finamente, com faca ou fatiador

- Tempere com azeite e sal

- Desidrate em forno baixo (100°C) por 2 horas

8. Ragu de cordeiro com nhoque de batata doce roxa

Tempo de preparo: 3h | Rendimento: 6 porções

Ingredientes do ragu

- 1kg de paleta de cordeiro em cubos

- 2 cenouras

- 2 talos de salsão

- 1 cebola grande

- 6 dentes de alho

- 2 folhas de louro

- 1 ramo de alecrim

- 2 taças de vinho tinto

- 500ml de caldo de carne caseiro

- Azeite de oliva

- Sal marinho e pimenta

Para o nhoque

- 1kg de batata doce roxa

- 2 gemas de ovo caipira

- 1½ xícara de farinha de trigo integral

- Noz-moscada ralada na hora

- Sal marinho

Modo de preparo

Para o ragu:

- Marine a carne com vinho e ervas por 12 horas

- Sele a carne em pequenas porções

- Refogue os vegetais

- Cozinhe lentamente por 2,5 horas

- Desfie a carne e reduza o molho

Para o nhoque:

- Asse as batatas com casca até ficarem macias

- Passe ainda quentes pelo espremedor

- Misture com os demais ingredientes

- Modele os nhoques

- Cozinhe em água fervente até boiarem

9. Tarte tatin de peras com caramelo de mel e especiarias

Tempo de preparo: 2h | Rendimento: 8 porções

Ingredientes da massa

- 300g de farinha de trigo integral

- 180g de manteiga gelada

- 1 ovo caipira

- 3 colheres (sopa) de água gelada

- 1 pitada de sal marinho

Para o recheio

- 6 peras williams maduras

- 200g de mel puro

- 100g de manteiga

- Especiarias (canela em pau, cardamomo, anis estrelado)

- Creme de leite fresco batido para servir

Modo de preparo

Para a massa:

- Processe a farinha com manteiga até formar farofa

- Adicione ovo e água gelada

- Descanse na geladeira por 1 hora

- Abra e forre uma forma de fundo removível

Para o recheio:

- Faça um caramelo com mel e especiarias

- Arranje as peras cortadas no caramelo

- Cubra com a massa

- Asse por 45 minutos a 180°C

- Vire ainda quente

10. Lasanha de legumes grelhados com molho de castanhas

Tempo de preparo: 2h | Rendimento: 8 porções

Ingredientes da massa

- 500g de farinha de trigo integral

- 5 ovos caipiras

- 1 colher (sopa) de azeite

- Sal marinho

Para o recheio

- 3 berinjelas

- 3 abobrinhas

- 2 pimentões coloridos

- Cogumelos portobello

- Espinafre fresco

- Azeite de oliva

- Sal e pimenta

Para o molho de castanhas

- 2 xícaras de castanhas de caju (hidratadas)

- 2 xícaras de leite de amêndoas caseiro

- Noz-moscada

- Sal e pimenta branca

Modo de preparo

Para a massa:

- Misture os ingredientes

- Sove até ficar lisa

- Abra em folhas finas

- Pré-cozinhe em água fervente

Para o recheio:

- Grelhe os legumes separadamente

- Tempere com ervas frescas

- Refogue o espinafre

Para o bechamel:

- Processe as castanhas com o leite

- Cozinhe até engrossar

- Tempere com noz-moscada

Montagem:

- Alterne camadas de massa, legumes e molho

- Finalize com molho e queijo ralado

- Asse por 40 minutos a 180°C

