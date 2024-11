Pão: veja 13 receitas do alimento mais consumido no mundo Receitas de pão caseiro, pão vegano, pão de fermentação natural e pão na airfryer para fazer em casa Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 16/10/2024 - 01h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h00 ) twitter

As origens do pão vão lá para 14.500 a.C., na região do Levante, no Oriente Médio Imagem criada por IA

O pão é um dos alimentos mais antigos e consumidos no mundo. Desde os primórdios até as sofisticadas padarias modernas, o pão continua a ser amado e apreciado por sua simplicidade e versatilidade. Aqui, apresentamos uma coleção de receitas, desde o clássico pão caseiro até variações veganas e pães gourmet, perfeitos para você tentar em casa.

As origens do pão vão lá para 14.500 a.C., na região do Levante, no Oriente Médio, onde nossos ancestrais assavam pães de cevada em pedras quentes. Ainda dá para ver esses fornos de pedra quente em preparos indianos, chineses e turcos.

Com o tempo, métodos e culturas diferentes aprimoraram essa arte: os egípcios, por volta de 4.000 a.C., iniciaram a fermentação, enquanto os romanos, cerca de 2.000 anos depois, introduziram fermentos naturais e farinhas à base de trigo.

Na Idade Média, o pão era um alimento básico na Europa, feito em casa e assado em fornos comunitários. Com a Era Moderna, vieram as técnicas de panificação industrial, tornando o pão acessível e padronizado. Entretanto, a fermentação natural, popular atualmente, mantém a essência dos processos artesanais.

Aproveitando o Dia Mundial do Pão, neste 16 de outubro, vou deixar dicas e receitas para fazer um bom pão caseiro. Espero que goste!

Mais 13 receitas de pão caseiro

1) Receita de pão sem sova do Guilherme Leme, do @paonapanela

Pão sem sova, sem levain, sem banneton, sem panela? Veja o que você precisa para fazer seu pão em casa.

‌



400g de farinha de trigo Nita 00

280g de água

120g de pré-fermento ou levain (1-2-2)

(Se não tiver levain, faça um pré-fermento com 5g de fermento biológico seco, 75g de água e 75g de farinha de trigo. Use quando dobrar de tamanho.)

10g de sal

Se você não tem levain, faça um pré-fermento. Para essa receita, misture 2g de fermento biológico seco com 60g de água e 60g de farinha de trigo. Deixe descansar e use na receita quando dobrar de altura.

Veja como fazer no vídeo aqui:

2) Pão artesanal com alecrim e azeitonas, da chef Nayara Guimarães, do Instituto Gourmet

Ingredientes:

500g de farinha de trigo

10g de fermento biológico seco

10g de sal

300ml de água morna

50ml de azeite de oliva

100g de azeitonas pretas, sem caroço e picadas

2 colheres de sopa de alecrim fresco picado

1 colher de chá de açúcar

Instruções:

Preparar a massa:

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o fermento e o açúcar. Faça um buraco no centro e adicione a água morna e o azeite de oliva. Misture até formar uma massa. Transfira a massa para uma superfície levemente enfarinhada e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar macia e elástica.

Colocar os ingredientes adicionais:

Incorpore as azeitonas picadas e o alecrim à massa. Continue sovando até que os ingredientes estejam bem distribuídos.

Fermentar a massa:

Coloque a massa em uma tigela untada com azeite, cubra com um pano limpo e deixe descansar em um local morno por cerca de 1 a 1,5 horas, ou até que a massa tenha dobrado de tamanho.

Modelar e assar:

Após a fermentação, retire a massa da tigela e modele-a em formato de pão ou coloque-a em uma forma para pão untada. Deixe a massa descansar por mais 30 minutos para uma segunda fermentação. Preaqueça o forno a 220 °C e asse o pão por cerca de 25-30 minutos, ou até que a crosta esteja dourada e o pão soe oco ao bater na parte inferior.

Esfriar e servir:

Retire o pão do forno e deixe esfriar sobre uma grade antes de fatiar.

3) Pão de água (vegano)

Ingredientes:

- 500g de farinha de trigo

- 10g de sal

- 10g de açúcar

- 7g de fermento biológico seco

- 300ml de água morna

Modo de preparo:

1. Misture a farinha, o sal e o açúcar.

2. Dissolva o fermento na água morna, deixe descansar até espumar.

3. Combine a mistura de fermento com os ingredientes secos e amasse até formar uma massa lisa.

4. Deixe descansar até dobrar de tamanho, modele e asse em forno pré-aquecido a 200 °C.

4) Pão Integral (vegano)

Ingredientes:

- 3 xícaras de farinha de trigo integral

- 1 xícara de farinha de trigo branca

- 2 colheres de chá de fermento biológico seco

- 1 ½ colher de chá de sal

- 2 colheres de sopa de óleo vegetal

- 1 ¾ xícaras de água morna

Modo de preparo:

1. Misture as farinhas, o fermento e o sal.

2. Adicione o óleo e a água, formando uma massa elástica.

3. Deixe descansar até dobrar de tamanho e asse a 200 °C.

5) Pão de Cebola (vegano)

Ingredientes:

- 3 xícaras de farinha de trigo

- 1 pacote de fermento biológico seco (10g)

- 1 colher de sopa de açúcar

- 1 colher de chá de sal

- 1 cebola média, picada finamente

- 2 colheres de sopa de azeite de oliva

- 1 xícara de água morna

Modo de preparo:

1. Misture os ingredientes secos, adicione a cebola refogada e a água.

2. Sove até a massa ficar elástica, deixe descansar e asse a 200 °C.

6) Pão na airfryer

Ingredientes:

1½ xícara (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de leite em temperatura ambiente

4 colheres (chá) de açúcar

4 colheres (chá) de manteiga em ponto de pomada (temperatura ambiente)

½ colher (chá) de fermento biológico seco instantâneo

½ colher (chá) de sal

1 ovo

óleo a gosto para untar a airfryer

Como fazer:

1. Numa tigela grande, misture a farinha com o fermento e o sal.

2. Em uma jarra, misture o açúcar com o leite até dissolver.

3. Abra um buraco no centro da farinha e coloque o leite aos poucos, misturando bem com uma espátula de silicone firme (ou de bambu). O leite deve ser adicionado aos poucos mesmo, caso contrário a massa pode ficar mole demais e difícil de ser trabalhada.

4. Assim que todo o líquido tiver sido incorporado, acrescente a manteiga. Nessa fase, já pode começar a misturar com as mãos ou com uma espátula dura.

5. Sovar a massa com as mãos por cerca de 10 minutos: aperte e dobre a massa sobre ela mesma dentro da tigela até ficar bem lisinha (se preferir, sove a massa na bancada, mas sem adicionar mais farinha do que o indicado na receita para não pesar o pão).

6. Pegue a massa e faça uma bola.

7. Cubra a tigela com um pano e deixe descansar, em temperatura ambiente, por cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume.

8. Após esse período de fermentação, transfira a massa para a bancada e achate delicadamente com as mãos.

9. Corte a massa em 5 porções e faça bolinhas menores com cada uma dessas partes.

10. Unte a bancada com um pouco de óleo e coloque os pães modelados um ao lado do outro para descansar e crescer novamente. Com a bancada untada eles não vão grudar. Cubra os pães com um pano e deixe descansar por mais 30 minutos.

11. Pré-aqueça a airfryer em 130 °C.

12. Em uma tigela pequena, quebre um ovo e misture bem com 1 colher (chá) de água para pincelar o topo dos pães.

13. Abra a gaveta e unte o cesto com óleo e um pincel ou papel toalha. Pode usar também papel manteiga para forrar o fundo do cesto.

14. Coloque os pães no cesto e deixe assar por 20 minutos até crescerem e ficarem dourados.

PÃES DE FERMENTAÇÃO NATURAL EM SÃO PAULO

Feliciana Pães e Outras Histórias | @feliciana.paes - Na charmosa padaria artesanal, localizada na área externa do Mercado de Pinheiros, a chef Mari Adania se vale de ingredientes do próprio entreposto, como farinhas orgânicas e ovos, para produzir seus pães de longa fermentação. Entre as boas pedidas que saem do forno estão baguette (R$ 9), ciabatta (R$ 8) e pão de azeitona (R$ 24). Outro sucesso da casa é a focaccia (R$ 18), que só fica disponível de quinta à sábado.

Salt | @saltbakery_ - No coração da Zona Norte de São Paulo, a Salt Bakery celebra o Dia do Pão com o Pão Rústico, de casca crocante, levemente macio por dentro, com alvéolos que revelam a qualidade da fermentação natural. Feito com farinha de trigo e 70% de água, é ideal para saborear com azeite ou manteiga. Destaque também para o croissant, feito com farinha francesa, manteiga e fermento natural. A baguete é inspirada na tradicional baguete francesa, com a casca crocante e o miolo macio, além de outras delícias.

St. Chico | @st.chico - São três unidades na capital paulista, duas delas em Pinheiros e outra no bairro de Higienópolis. A seleção especial de pães tem opções como o baguette (R$ 10,50), integral (R$ 12,50), ciabatta (R$ 56 o quilo), brioche (R$ 4,90) e levain (R$ 54 o quilo), tudo a cargo da chef e padeira Helena Mil-Homens.

