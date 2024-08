Bacon: muitos tipos, sabores e nomes diferentes Consumidores fazem confusão diante da enorme diversidade de tipos e estilos de bacon ao redor do mundo Aprendiz de Cozinheira|Edson Navarro 31/08/2024 - 01h00 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h00 ) ‌



Bacon artesanal produzido por Edson Navarro, da Curato Charcutaria Artesanal

Quando se trata de bacon, muitos consumidores podem se sentir confusos diante da enorme variedade de tipos e estilos que existem ao redor do mundo. Embora o termo bacon geralmente evoque a imagem clássica de fatias crocantes e defumadas, na realidade, o mundo do bacon é vasto e diversificado, refletindo diferentes tradições culturais, métodos de cura, cortes de carne, e até mesmo diferentes níveis de defumação e temperos. Leia o especial no blog sobre a origem, receitas e restaurantes com bacon.

A diversidade do bacon: por que tanta confusão? A confusão começa pelo fato de existirem muitos tipos. Veja abaixo:

Bacon tradicional versus pancetta

Muitos confundem bacon com pancetta, a versão italiana feita da barriga de porco, que é curada com sal e especiarias, mas geralmente não é defumada. Embora visualmente semelhantes, o sabor e a textura podem variar significativamente, resultando em surpresas na hora de cozinhar.

Bacon canadense

Frequentemente confundido com o bacon tradicional americano, o bacon canadense é na verdade cortado do lombo do porco, sendo mais magro e com menos gordura. Isso pode levar a confusões culinárias, especialmente em receitas que exigem a textura e o sabor mais gorduroso do bacon tradicional.

Guanciale e bacon

Guanciale, a carne curada feita da bochecha do porco na Itália, também é frequentemente confundida com bacon, mas tem um sabor mais forte e uma textura diferente devido à sua maior proporção de gordura e método de cura específico. O uso de guanciale em vez de bacon pode transformar completamente um prato em termos de sabor e textura.

Bacon defumado versus bacon não defumado

Alguns consumidores podem não estar cientes da diferença entre bacon defumado e não defumado. O bacon defumado passa por um processo de defumação com madeiras específicas, que confere um sabor mais intenso e uma coloração diferente. Já o bacon não defumado, como a pancetta, depende mais das especiarias e do processo de cura para o sabor, e muitas vezes não tem aquele toque de defumação que muitos associam ao bacon.

Como essa imensa variedade impacta os consumidores?

Essa diversidade pode causar confusão para consumidores que esperam um tipo específico de bacon e acabam com algo completamente diferente. Imagine esperar um bacon crocante e defumado, mas receber uma fatia de pancetta não defumada? A diferença de sabor, textura e até a forma como o bacon reage ao ser cozido pode ser bastante diferente!

Além disso, os diferentes tipos de bacon também podem variar em termos de uso culinário. Por exemplo, usar guanciale em uma receita que pede bacon defumado pode resultar em um prato mais gorduroso e com um sabor muito mais intenso, o que pode ou não ser desejável.

Como escolher o bacon certo?

Para evitar confusões, é importante entender as diferenças e ler atentamente os rótulos dos produtos. Saber se o bacon é defumado ou não, de que parte do porco ele é feito e como foi curado, pode ajudar a garantir que o tipo certo seja escolhido para a receita ou o paladar desejado.

Compreender a vasta gama de opções de bacon disponíveis permite que consumidores explorem novos sabores e texturas, além de adicionar um toque único a qualquer prato. Afinal, no mundo do bacon, as possibilidades são infinitas!

Aplicações culinárias do bacon e suas variações

O bacon e suas variações oferecem uma infinidade de possibilidades na cozinha, cada uma trazendo um sabor e uma textura únicos:

Bacon tradicional

Crocante e defumado, o bacon tradicional é um ingrediente versátil, ideal para o café da manhã acompanhado de ovos, para adicionar sabor e textura a sanduíches e saladas ou como ingrediente principal em pratos como o “mac and cheese” com bacon. Também pode ser caramelizado com açúcar mascavo para criar petiscos doces e salgados.

Pancetta (Itália)

A pancetta é frequentemente usada em receitas italianas como o “spaghetti alla carbonara”, onde sua gordura é derretida para criar uma base rica e saborosa para o molho. Também é utilizada em risotos, sopas e até enrolada em vegetais ou carnes para um toque de sabor adicional.

Guanciale (Itália)

Com um sabor mais intenso e uma textura mais gordurosa, o guanciale é ideal para pratos tradicionais italianos como “pasta alla amatriciana” e “pasta alla carbonara”. Sua gordura derrete lentamente, criando um molho rico e com um sabor marcante que complementa massas e outros pratos.

Bacon canadense

Mais magro e com um sabor mais suave, o bacon canadense é frequentemente usado em pratos de café da manhã, como ovos Benedict, ou grelhado e servido em sanduíches. Sua textura mais firme o torna ideal para quem prefere uma opção menos gordurosa, mas ainda cheia de sabor.

Speck (Áustria e Alemanha)

Com seu sabor defumado e complexo, o speck é frequentemente usado em pratos alpinos, como ensopados, sopas e em saladas de batata. Também pode ser servido como aperitivo, fatiado finamente, ou usado para envolver carnes e vegetais.

O bacon na cozinha moderna

Além de suas aplicações clássicas, o bacon continua sendo um ingrediente favorito para inovações culinárias. Chefs e cozinheiros amadores ao redor do mundo o utilizam para adicionar um elemento de surpresa em sobremesas – como cupcakes de bacon e xarope de bordo, chocolates com bacon ou até mesmo sorvetes que combinam o salgado e o doce.

Seja qual for a variação ou forma de preparo, o bacon traz um toque de sabor irresistível que eleva qualquer prato a um novo patamar. Neste Dia do Bacon, explore essas variações e descubra novas maneiras de incorporar este ingrediente tão querido na sua cozinha!

Edson Navarro é mestre em charcutaria com 15 anos de experiência no mercado de charcutaria artesanal. Fundador da Curato Escola de Charcutaria Artesanal e idealizador da APAC (Associação Paulista de Charcutaria), onde ocupou o cargo de presidente por 4 anos, Navarro é uma referência na área. Além de seu trabalho como educador, é palestrante e colunista em mídias especializadas e contribui para a disseminação e valorização do conhecimento sobre charcutaria artesanal no Brasil.