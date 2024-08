Dia Mundial do Bacon, o alimento que uniu culturas e conquistou populações Bacon, toucinho, toicinho, pancetta, guanciale ou speck: tudo é bacon, esse alimento delicioso que vem da barriga do porco, mas pode também ser da bochecha ou da papada do animal Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 31/08/2024 - 01h00 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sanduiche de ciabatta com bacon do Belô Café, de São Paulo

Bacon, toucinho ou toicinho? Pancetta, guanciale ou speck? Para mim, tudo é bacon, esse alimento delicioso que vem da da barriga do porco, mas pode também ser da bochecha ou da papada do animal.

“Toucinho” e “toicinho” se originaram provavelmente do termo latino tuccinum (lardum), que, por sua vez, se originou do termo céltico tucca, que significa “suco manteigoso”. Eu amo bacon. Acho que foi essa minha paixão que já me levou a fazer quase uma dezena de cursos sobre charcutaria. Eu faço em casa mesmo, usando forno e geladeira. Confesso que, quando faço bacon no forno, é difícil esperar esfriar antes de comer!

Quando se fala em bacon, é comum que a primeira imagem seja de fatias crocantes e defumadas acompanhando algum lanche, porém, a história mostra que o corte da barriga do porco ficou famoso por ter inúmeras alternativas de preparo e, assim, encantar tantos paladares.

A maior parte das referências aponta que a origem do bacon é na China, há pelo menos 4.000 anos. Lá, o processo de curar carne de porco é uma tradição milenar. Os registros indicam que usavam técnicas de preservação de carne, incluindo a cura com sal e a defumação. Essas técnicas eram essenciais para conservar a carne durante os meses frios de inverno, quando o frescor da carne era difícil de manter.

‌



Existe também uma teoria de que na Alemanha, ainda na Idade Média, a palavra bacon era o nome usado para se referir ao porco. E foram os ingleses que produziram o embutido de uma maneira muito próxima da que conhecemos hoje: um corte desidratado com sal e defumado. O que tiramos de lição disso? Que o bacon conquistou os paladares de culturas tão diferentes justamente pelas inúmeras combinações que podemos fazer com este ingrediente.

Hoje, o bacon transcende seu status de simples alimento e é quase uma obsessão cultural. E por isso ganhou até uma data, 31 de agosto, o Dia Mundial do Bacon. Dos tradicionais pratos de café da manhã a sobremesas inusitadas, o bacon conquistou um espaço único na culinária e na cultura pop.

‌



Com tanta diversidade, é recorrente que as pessoas confundam os tipos de bacon. Edson Navarro, mestre em charcutaria, destaca que o bacon pode significar coisas diferentes de país para país e até mesmo dentro de uma mesma cultura. E recomenda para evitar confusões, pesquisar e ler atentamente os rótulos dos produtos para garantir que o sabor da receita seja como o desejado. Leia o texto de Navarro especial para este blog Aprendiz de Cozinheira sobre os diferentes tipos de bacon.

Bares e restaurantes têm usado muito o ingrediente em suas receitas. E eles nos enviaram receitas especiais para comemorar o Dia do Bacon. Abaixo, separei duas receitas da chef Mariele Horbach (@marielehorbach) e opções de serviço para conhecer e provar.

‌



RECEITAS

Bolinho de feijoada recheado com bacon e geleia agridoce de bacon da chef Mariele Horbach, do Grupo Hungry (@grupohungry)

Bolinho de feijoada da chef Mariele Horbach, do Grupo Hungry

Ingredientes do bolinho de feijoada:

500g de carnes de feijoada

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola

1 cabeça de alho

2 folhas de louro

500g de feijão preto

Água fervente

½ xícara de farinha de mandioca

4 colheres de sopa de folhas de salsa picadas

Ingredientes para o recheio

1 xícara de couve

2 dentes de alho

¼ xícara de bacon

Óleo

Ingredientes para empanar

1 xícara de farinha de trigo

2 ovos batidos

1 xícara de farinha de roscaModo de preparo:

Lave em água corrente os ingredientes salgados as carnes da feijoada. Em uma tigela, deixe os ingrediente, com exceção da calabresa e do bacon, de molho na água por 12h. Escorra e reserve.

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e frite as carnes até começarem adourar. Pique a cebola pequena e adicione à panela, refogue por três minutos. Amasse a cabeça de alho e adicione à panela, refogando por mais 1 minuto.

Adicione o louro, o feijão, a água fervendo sem ultrapassar o limite da panela, sal e pimenta do reino. Feche a panela e após pegar pressão, diminua o fogo para o mínimo e conta 25 minutos. Desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente e reserve. Modo de preparo para o recheio

Pique o bacon em cubinhos pequenos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e frite o bacon até começar a dourar.

Pique o alho, junte ao bacon e refogue por mais 1 minuto. Fatie a couve bem fininha e adicione à frigideira, acerte o sal e refogue até a couve começar a murchar. Desligue o fogo e espere esfriar por completo.

Montagem:

Bata a feijoada feita, dispensando o pé, no liquidificador até formar um creme homogêneo. Transfira para uma panela, junte a farinha de mandioca, mexa bem com um batedor de arame e cozinhe em fogo baixo até engrossar. Desligue o fogo, junte a salsa e espere esfriar por completo.

Faça bolinhas com a massa de feijoada. Com o dedão faça uma concavidade, recheie com uma parte de couve a mineira e uma parte de bacon picado e já frito. Boleie os bolinhos e reserve.

Aqueça óleo suficiente para fritar os bolinhos em imersão em fogo médio. Passe os bolinhos na farinha de trigo, no ovo batido e por último na farinha de rosca. Frite em imersão no óleo pré-aquecido e escorra em papel toalha. Sirva com pimenta.

Essa receita pode ser feita com aquela feijodadinha que sobrou, é tambem uma ótima opção de entradinhas para servir antes da feijoada.

Geleia agridoce com bacon

Ingredientes

1 xícara de cebola picada

340g de bacon

1/4 xícara de rum

2 dentes de alho picado

1/2 colher de chá de gengibre em pó

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de páprica picante

2 colheres de sopa de vinagre

150 gramas de goiabada cremosa

Modo de preparo:

Em uma frigideira, frite o bacon até que esteja bem dourado. Em seguida, transfira-o para um prato com papel-toalha para absorver o óleo.

Por 5 minutos, refogue alho e cebola no mesmo óleo que utilizou para fritar o bacon.

Acrescente gengibre em pó e páprica e deixe cozinhar por 1 minuto. Então, coloque os outros ingredientes (com exceção do bacon) e ferva.

Insira o bacon e, em fogo baixo, cozinhe até que o líquido se transforme em uma calda.

Despeje a mistura em um processador e bata até atingir a consistência desejada.

BARES E RESTAURANTES COM MUITO BACON NO CARDÁPIO

A Saideira | @a_saideira_oficial - Com conceito e clima praianos, o A Saideira reúne o conceito de bar e restaurante em um único ambiente e tem menu dinâmico e completo, assinado pelo premiado chef Thiago Sodré, com opções para qualquer refeição do dia e para todos os paladares. O bacon está presente no Toast com ovo frito e crispy de bacon, na Ciabatta com ovos fritos e também nos sanduíches da casa, como o Cheeseburguer da Casa, feito com hambúrguer da casa (180g), queijo mussarela, cebola caramelizada, crispy bacon e molho de melado, e o Frango Crocante, que leva filé de peito crocante, queijo, alface americana, tomate, bacon e molho estilo caesar.

Bambu Restaurante | @restaurantebambuoficial - No Bambu, comandado pelo chef Rogério Germano, o bacon é incorporado logo nas entradas, como ingrediente de uma das saladas mais famosas – e gostosas – do mundo. É a oportunidade perfeita para pedir a Chicken Caesar Salad (R$ 59), que leva alface-americana e romana, envolvidas pelo clássico molho Caesar, além de parmesão, bacon crocante e nozes caramelizadas.

Belô Café | @belocafesp - Inaugurado recentemente nos Jardins, o restaurante traz as raízes mineiras da chef Andreza Luisa. A casa funciona todos os dias e é possível encontrar sugestões para todas as ocasiões. Seja para o café da manhã ou lanche da tarde, uma ótima pedida é a Ciabatta Carne de Panela (R$ 38), uma ciabatta artesanal com carne de panela, queijo Canastra, cebola caramelizada e bacon.

Bella Paulista | @padariabellapaulista - A megapadaria Bella Paulista é conhecida por nunca fechar, tanto para retirada, quanto para o delivery. Além disso, ainda existe uma pizzaria montada no espaço, onde são preparadas tanto as redondas clássicas, como as individuais, no estilo napolitana. Vale destaque para a Verona (R$ 105), uma união de bacon sequinho e palmito com catupiry e mussarela, finalizada com azeitonas.

Bucaneiros | @bucaneirosburger - Para comemorar o Dia do Bacon, o Bucaneiros apresenta seu novo lançamento: o hambúrguer Infarto (R$ 39,90 - loja | R$ 45,50 iFood). A criação promete conquistar os apaixonados por bacon com uma combinação irresistível de maionese de bacon, 160g de carne suculenta, queijo muçarela e generosas tiras de bacon.

Hamburguer Lumberjack Hot Honey, da rede Bullguer

Bullguer | @bullguer - A rede de hamburguerias pioneira em smash burger aposta no lançamento de um combo especial, com o hambúrguer estrela da temporada, mix de batatas e Cerveja Ipa como sugestão de harmonização. Batizado de Lumberjack Hot Ipa (a partir de R$70,00), o novo combo oferece o hambúrguer Lumberjack Hot Honey, duas cervejas Goose Ipa ou Goose Mindway e uma porção de mix de fritas. Outra opção é o Lumberjack Hot Honey (a partir de R$ 40,00) – contém pão de brioche, burguer de 100g, maionese, picles e pepino, bacon frito e hot honey.

Câmara Fria | @camarafria - O primeiro speakeasy de chope artesanal da capital paulista fica escondido no segundo andar do bar Original. A casa aposta em uma grande seleção de chopes e cervejas, além de contar com opções de pizzas, petiscos e embutidos artesanais. Para acompanhar as lupuladas, vai bem o CF Dog (R$ 38), um hot dog de salsicha defumada na massa de pizza com molho de tomate levemente apimentado, cheddar inglês, bacon, relish de pepino e mostarda escura.

Café Hotel | @cafehotelbar - O bar-balada aposta em coquetelaria e na programação musical variada para atender a diversos públicos. Da cozinha saem opções como o Club Sandwich (R$ 45), feito com pão brioche de forma, frango defumado, bacon crocante, alface americana, tomate e maionese.

Pão de fermentação natural, ovos mexidos e bacon, do DCK Burguer

DCK Burger | @dckburger - Sob o comando de Renato Fecchio, o DCK Burger apresenta em seu cardápio opções para comemorar o Dia do Bacon como o Brooklyn (R$ 37,90), com pão brioche, carne 160g, queijo, tomate, cebola caramelizada e bacon. Além disso, a casa ainda serve o “American Breakfast” – ou “Café da Manhã Americano” – aos sábados, domingos e feriados, das 9h ao meio-dia, e conta com delícias como Pão do Tio Sam (R$ 38), pão de fermentação natural na chapa, bacon ou salsicha na chapa, dois ovos fritos ou mexidos, acompanhado por maple syrup e manteiga.

Frango no Pote | @frangonopote - O Frango no Pote comemora o Dia do Bacon com opções como o Galo cheddar e bacon (R$ 18,90) pão brioche, sobrecoxa de frango crocante, molho de cheddar e pedaços de bacon. Outra opção é o Combo do Chefão Trio (R$ 44,87) com pão brioche, maionese, barbecue, bacon, 2 sobrecoxas desossadas, alface, tomate e queijo e como acompanhamento fritas e refrigerante lata.

Flora Bar | @florabar.sp - Quase escondido atrás de uma floricultura, o bar tem opções de coquetelaria e seleções para comer. Entre crudos, petiscos e tapas, vale pedir as Croquetas Bourguignon (R$ 34), com aïoli de bacon. Outra sugestão é a porção de Batatas Gratinadas (R$ 27) com bacon, bechamel e parmesão.Gaarden Bar | @gaardenbar - O bar dedicado a cervejas tem o cardápio assinado pelo Chef peruano Enrique Paredes. Entre as novidades está o Bolinho de Frango ao Bechamel de Bacon (R$ 42), preparado com bechamel de bacon e milho. Servido em porção de seis unidades, ele ainda vem na companhia de maionese de alho e coentro.

ICI Brasserie | @icibrasserie - O restaurante francês comandado pelo chef Benny Novak oferece clássicos franceses e releituras de receitas brasileiras. Entre os pratos tradicionais da casa, vale experimentar o Linguini Brasserie (R$ 76), com creme de leite, bacon, parmesão, sálvia e ovo frito.

Itália no Box | @italianobox - Gabriel Alberti inaugurou o Itália no Box com a ideia de oferecer massas italianas de qualidade a preços acessíveis. O cardápio conta com mais de 30 opções, incluindo massas clássicas, pratos executivos, saladas e sobremesas. Para o Dia do Bacon, vale a pena provar o Penne ou o Spaghetti - Brócolis, bacon, molho branco e salsa (R$ 30,90).

Meatz Burger | @meatzburger - O Meatz Burger aposta entre os dias 25 a 31 de agosto na Semana do Bacon Meatz, com promoções especiais para os burgers mais vendidos. O BaconZ Burger (de R$ 37 por R$ 29,90) com pão australiano, burger de 170g, duplo queijo cheddar, bacon em fatias e molho especial. A outra aposta fica por conta do Bacon Duplo Burger (de R$ 47 por R$ 42,90) feito de pão australiano, duplo queijo cheddar, burger 340g, bacon em fatias e molho especial.

Micale Restaurante | @micalerestaurante - No coração de Alagoas, o Micale une os sabores locais à gastronomia mediterrânea em pratos que exploram ingredientes frescos da região. Entre as culinárias, está a essência italiana, traduzida no prato Rigatoni alla Cinara (R$ 69), feito com rigatoni ao molho cremoso de shimeji, bacon e cebola caramelizada.

Ovos Beneditinos, montados no pão brioche com espinafre, molho holandês e bacon, do Nouzin

Nouzin | @nouzincafe - A casa especializada em brunch funciona de segunda a domingo e oferece pedidas para qualquer hora do dia. Para o café da manhã, vão bem os Ovos Mexidos ou a Omelete com fatias de bacon artesanal e torrada levain (R$ 25). Há ainda os Ovos Beneditinos, montados no pão brioche com espinafre, molho holandês e bacon (R$ 35).

O Medovik | @o.medovik - Todo mês a boutique carioca Medovik, pioneira no segmento de bolo russo, lança um sabor inédito e o sabor para agosto não podia ser diferente, inspirado no Dia do Bacon: uma versão doce com pecã e bourbon (R$ 35 fatia ou inteiro por R$ 330, de 16cm, ou R$ 415, de 20cm).

O Pasquim Bar e Prosa | @opasquimbar - No O Pasquim Bar e Prosa, a iguaria é encontrada em opções de petiscos da casa, como o Pão de alho com queijo e bacon (R$ 36,90), servido em duas unidades e elaborado com pão português recheado com alho e coberto com uma camada de queijo e bacon em pedacinhos, e o famoso Bolinho de Feijoada (R$ 39,90), feito com massa de feijoada com farinha de mandioca e recheado com couve e bacon.

Panna Cotta | @pannacotta.cozinhadeverdade - O Panna Cotta oferece uma variedade de pratos de pegada saudável assinados pela chef Elisa Jardim. Há também sugestões clássicas como o Caldo Verde (R$ 29), feito com linguiça calabresa e bacon e perfeito para os dias mais frios.Pobre Juan | @restaurantepobrejuan - Nascido da inspiração nas casas argentinas, o Pobre Juan ganhou fama por sua parrilla e cortes nobres. Para a data, o chef Geraldo Ribeiro sugere o burguer La Boca (R$ 64), com pão, hambúrguer de 150 gramas, queijo, bacon e salsa criolla de tomate.

Rendez-Vous | @rendezvous.bistro - O Rendez-Vous serve refeições tradicionalmente francesas, com cozinha comandada pela Chef Adriana Silvério. Para sentir o sabor do bacon, a dica é pedir por um dos pratos mais tradicionais da França, o Boeuf Bourguignon (R$ 78), feito com carne cozida lentamente ao vinho tinto, com cogumelos, bacon e legumes, acompanhado de aligot – aquele purê de batatas com bastante queijo!

Salt Burger N’ Bar | @saltburgernbar - Para comemorar o Dia do Bacon, a casa oferece o Salt Burger (R$ 48,90) com pão de brioche, 160 g do blend da casa, queijo gouda, cebola assada, bacon caramelizado e maionese de mostarda fermentada em cerveja IPA.

Sky Hall Garden Bar | @skyhallgarden - O Sky Hall Garden Bar é um gastrobar de gastronomia mediterrânea comandado pelo chef e sócio Martin Casilli, que desenvolve receitas autorais, enquanto o mixologista Renan Tarantino assina a carta de drinks. O gastrobar serve receitas como a Tostada (R$ 37), perfeita para o café da manhã ou brunch, que leva um ovo perfeito, bacon e tomate.

Tarantino’s Bloody Mary, com bacon crocante, picles e sal de salsão, do Sky Hall Terrace Bar

Sky Hall Terrace Bar | @skyhallbar - Com a cartela de drinks assinada pelo mixologista Renan Tarantino, a casa oferece para o Dia do Bacon, nada melhor que o Tarantino’s Bloody Mary (R$ 48), uma versão exclusiva, que leva bacon crocante, picles e sal de salsão.

Taverna Medieval | @taverna_medieval - A Taverna Medieval é uma viagem aos costumes da Idade Média. A casa é uma hamburgueria conceito, com a proposta de resgatar receitas de época em releituras com ingredientes atuais e oferecer drinks com e sem álcool numa proposta alquimista. Para o Dia do Bacon, a casa sugere como petisco o Apple Bacon de Valhala (R$ 40) – Refogado de maçã, cebola e bacon, acompanhado de baguete italiana fatiada e para hambúrgueres, a recomendação é o Cavaleiro Negro (R$ 43) - Hambúrguer bovino (180g), cheddar, bacon e cebolas caramelizadas no pão australiano - acompanha picles.

Tuy, Cocina | @tuycocina - Com gastronomia ibérica contemporânea, que une e reinventa sabores da Espanha e Portugal, e drinks autorais. Um dos destaques do cardápio vai para os arroces espanhóis, como o Arroz Negro (R$ 139), arroz espanhol com anéis de lula na própria tinta, polvo, tomate sweet grape, vagem, bacon, pimentão piquillo, páprica picante e aioli.