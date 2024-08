Pão de queijo: a paixão nacional que cresce a cada mordida Confira 7 receitas para celebrar essa comida típica brasileira no dia 17 de agosto Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 17/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h00 ) ‌



Pão de queijo frito servido no restaurante Donna

Com toda a popularidade e o amor por pão de queijo que o brasileiro tem, vamos concordar que ele nem precisava de um dia só seu, né?! Afinal, no café da manhã, no lanche da tarde, como entrada ou até base para sanduíche, o pão de queijo está presente em nossas mesas desde que eu me conheço por gente.

No dia 17 de agosto, é comemorado o “Dia do Pão de Queijo”, uma das iguarias mais consumidas no Brasil. Mesmo assim, sua origem é um mistério até hoje.

Há um consenso de que ele surgiu em Minas Gerais, por volta do século XVIII, durante o período colonial. Nessa época, a região era rica em mandioca, que era usada na produção de diversos tipos de farinha, incluindo o polvilho, tradição herdada dos indígenas. Os queijos também eram abundantes na região, já que Minas Gerais já se destacava como um importante produtor de queijos, uma iguaria e técnicas trazidas pelos portugueses.

Nesse post, você vai aprender a fazer o pão de queijo tradicional, fit, chipa e até o bolo de pão de queijo, receita da minha irmã Helena Sordili, uma excelente cozinheira também. Outras receitas como, pão de queijo de airfryer, de liquidificador e vegano, você pode conferir clicando aqui, com 15 receitas já publicadas neste blog. Conheça também o biscoito montanha-russa, feito de polvilho e queijo, assado no forno.

‌



DICAS PARA FAZER UM BOM PÃO DE QUEIJO:

Use polvilho de boa qualidade;

Polvilho azedo é fermentado e faz o pão crescer mais;

O polvilho doce deixa o pão mais puxa-puxa;

Por isso, gosto de misturar os dois tipos de polvilho quando tenho em casa;

Para mim, pão de queijo deve ser feito com queijo canastra;

Não deixe a massa esfriar muito antes de modelar os pães;

Se a massa estiver muito seca, adicione um pouco de leite;

Pode substituir o leite por algum leite vegetal sem açúcar;

Pode substituir o leite por água e mais ovos até dar a medida igual em líquidos;

Se a massa ficar muito mole, coloque em forminhas de empada untadas para assar;

Se quiser, pode adicionar outros ingredientes à massa, como orégano, cebolinha ou bacon;

As massas maleáveis, moldáveis, podem ser congeladas em bolinhas. Retire um pouco antes para assar em forno a 180ºC.

DICAS PARA FAZER UM PÃO DE QUEIJO MAIS SAUDÁVEL

A nutricionista Fernanda Larralde (@lojabiomundo) sugere algumas modificações na receita tradicional para um pão de queijo mais saudável:

Escolha queijos de boa qualidade: em vez de optar por queijos com menos gordura, Fernanda destaca a importância de utilizar queijos curados, que possuem uma melhor qualidade de gordura após o processo de maturação. “Esses queijos mantêm o sabor característico e proporcionam uma opção mais saudável,” afirma Larralde. Manter a base tradicional: a base do pão de queijo deve ser sempre o polvilho, que é o ingrediente responsável pela sua leveza e textura característica. “Substituições como o uso de farinha de trigo descaracterizam completamente o pão de queijo, que é um patrimônio cultural. A base deve sempre ser respeitada,” explica a nutricionista. Incorpore ingredientes nutritivos: adicionar ingredientes como chia, linhaça ou ervas frescas pode enriquecer o pão de queijo com nutrientes adicionais. “Esses ingredientes não só aumentam o valor nutricional, mas também adicionam um toque de sabor,” sugere Larralde. Reduza a quantidade de sal: diminuir a quantidade de sal na receita ajuda a manter o pão de queijo mais saudável, especialmente para quem precisa controlar a pressão arterial. Temperos: “Experimente usar temperos naturais para realçar o sabor sem a necessidade de tanto sal,” recomenda.





‌



RECEITAS DE PÃO DE QUEIJO

Pão de queijo de mussarela

Ingredientes:

400g de mussarela

500g de polvilho azedo

2 ovos

100ml de água

100ml de leite

3/4 de xícara de óleo

1 colher cheia de café de sal

Modo de preparo:

‌



Em uma panela, leve a água, o leite, o óleo e o sal ao fogo médio até ferver. Em uma tigela grande, misture o polvilho. Despeje a mistura de água e leite sobre o polvilho e mexa bem até formar uma massa homogênea. Adicione os ovos e misture bem. Faça bolinhas com a massa, abra no centro e coloque o recheio de sua preferência. Pode ser um quadradinho de queijo ou de linguiça frita, por exemplo. Feche as bolinhas e molde-as como desejar. Coloque as bolinhas em uma forma untada com óleo. Leve ao forno médio, preaquecido a 200 graus Celsius, por cerca de 20 minutos ou até dourar.

2. Pão de queijo de liquidificador

Ingredientes:

¾ de xícara (chá) de polvilho azedo

1 xícara (chá) de queijo meia-cura ralado grosso

1 ovo

½ xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de óleo

½ colher (chá) de sal

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura média). Unte com óleo 6 forminhas para cupcakes.

Reserve 2 colheres (sopa) do queijo meia-cura ralado para polvilhar sobre os pães de queijo.

Numa tigela pequena, quebre o ovo e transfira para o liquidificador. Junte o restante dos ingredientes e bata por cerca de 1 minuto, até que a mistura fique lisa.

Preencha as forminhas com a massa até completar cerca de ¾ do volume. Polvilhe o queijo ralado reservado sobre os pães de queijo e leve ao forno para assar por cerca de 25 minutos, ou até inflar e dourar.

Retire as forminhas do forno e desenforme os pães de queijo ainda quentes. Sirva a seguir.

3. Chipa

Ingredientes:

1 xícara (chá) de polvilho azedo

3 xícaras (chá) de polvilho doce

500 gramas de queijo colonial ralado grosso

3 ovos

1 colher (sopa) de sal

150 ml de leite

50 gramas de margarina

Modo de preparo:

Misture o queijo com os ovos, o sal, a margarina e metade da quantidade de leite.

Adicione os dois polvilhos e misture, colocando também a outra parte do leite.

Misture a massa até que ela fique homogênea e não grude nas mãos.

Faça pequenos rolinhos, de mais ou menos 35 gramas cada, e os dobre em forma de ferradura. Coloque todas as chipas feitas em uma assadeira.

Leve ao forno pré-aquecido (190 °C) por 20 minutos ou até que as chipas estejam douradas.

4. Bolo de queijo ou pão de queijo gigante da Helena

Ingredientes:

100ml de leite

100ml de óleo

2 ovos

100g de queijo parmesão ralado

250g de polvilho doce

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

150g de queijo branco cortado em pequenos cubos (na receita original vai provolone mas quis suavizar)

150g de linguiça calabresa cortada em pequenos cubos e frita (sem óleo, só com um pouco de água para cozinhar e fritar na própria gordura)

Modo de preparo:

Frite a linguiça e reserve para esfriar. Pré-aqueça o forno a 180ºC. Unte e enfarinhe uma forma de buraco no centro. Em um recipiente misture o queijo ralado + polvilho + sal + fermento em pó. No liquidificador bata por pelo menos um minuto o leite + ovos + óleo e depois misture aos secos que estão no recipiente. Agregue o queijo branco e a calabresa misturando bem com uma espátula. A massa fica pesada, não se assuste. Coloque na forma untada e enfarinhada e leve ao forno por 45 minutos.

5. Pão de Queijo Fit (@clarianacolaco)

Ingredientes:

1 xícara de polvilho doce

1/2 xícara de polvilho azedo

1 xícara de queijo cottage ou ricota light

1 ovo

1/4 de xícara de água

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C.

Misture os ingredientes secos: Em uma tigela, adicione o polvilho doce, o polvilho azedo e uma pitada de sal.

Adicione os ingredientes úmidos: No centro da tigela, adicione o ovo, o queijo cottage (ou ricota light), o azeite e a água.

Misture bem: Use as mãos ou uma colher de pau para misturar todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. A massa deve ficar um pouco grudenta, mas fácil de moldar.

Forme as bolinhas: Com as mãos levemente úmidas, molde pequenas bolinhas de massa e coloque-as em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga.

Asse: Leve ao forno por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que os pães de queijo estejam levemente dourados.

Sirva quente: O pão de queijo fit é delicioso quando servido quente, acompanhado de um café ou chá.





6. Pão de Queijo Low Carb (@clarianacolaco)

Ingredientes:

1 ½ xícaras de queijo parmesão ralado (ou outro queijo duro de sua preferência)

1 xícara de queijo muçarela ralado

2 ovos

2 colheres de sopa de creme de leite (ou requeijão cremoso)

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de psyllium (opcional, para melhorar a textura)

Sal a gosto

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C.

Misture os queijos: Em uma tigela, misture o queijo parmesão e a muçarela.

Adicione os ovos e o creme de leite: Incorpore os ovos e o creme de leite (ou requeijão) na mistura de queijos. Misture bem até obter uma massa homogênea.

Adicione o fermento e o psyllium: Acrescente o fermento em pó e o psyllium (se estiver usando), e misture até que a massa fique uniforme.

Forme as bolinhas: Com as mãos levemente untadas com azeite, forme pequenas bolinhas com a massa e coloque-as em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga.

Asse: Leve ao forno por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que os pães de queijo estejam dourados e firmes.

Sirva quente: O pão de queijo low carb fica delicioso quando servido quente, e é uma ótima opção para lanches ou acompanhamento.

7. Pão de Queijo Fit Multigrãos (@clarianacolaco)

Ingredientes:

1 xícara de polvilho doce

1/2 xícara de polvilho azedo

1/2 xícara de farinha de aveia

1/4 xícara de sementes de chia

1/4 xícara de linhaça dourada

1 xícara de queijo cottage ou ricota light

1 ovo

1/4 xícara de água

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C.

Misture os ingredientes secos: Em uma tigela grande, combine o polvilho doce, o polvilho azedo, a farinha de aveia, as sementes de chia, a linhaça e o sal.

Adicione os ingredientes úmidos: No centro da tigela, adicione o ovo, o queijo cottage (ou ricota light), o azeite e a água.

Misture bem: Use uma colher de pau ou as mãos para misturar os ingredientes até formar uma massa homogênea. A massa deve ficar ligeiramente pegajosa, mas fácil de moldar.

Forme as bolinhas: Com as mãos levemente úmidas, molde pequenas bolinhas de massa e coloque-as em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga.

Asse: Leve ao forno por 20 a 25 minutos, ou até que os pães de queijo estejam dourados.

Sirva quente: O pão de queijo fit multigrãos é delicioso servido quente e é perfeito para um lanche saudável e nutritivo.





RESTAURANTES - SÃO PAULO

Pão de queijo recheado do Belô Café

Belô Café | @belocafesp - O restaurante traz as raízes mineiras da chef Andreza Luisa em seu cardápio. No Dia do Pão de Queijo, vale provar um dos carros-chefes da casa, o pão de queijo recheado (R$ 26). Nele, é possível escolher até dois recheios, como carne de panela, frango desfiado, cebola caramelizada e requeijão de raspa. Outra opção é o sorvete de pão de queijo (R$ 22), servido com calda de goiabada e crumble de castanhas.

DCK Burger | @dckburger - Comandada pelo chef Renato Fecchio, a casa serve além dos hambúrgueres, outras pedidas, como o pão de queijo frito (R$ 22, com seis unidades). Ele é feito com queijo da Canastra, recheado de catupiry e servido com geleia de morango da casa.

Donna | @restaurantedonna_ - A casa Donna é o reduto do chef André Mifano. Ali, ele oferece um menu com clássicos da cozinha italiana interpretados à sua moda. Entre as entradinhas, uma das opções mais pedidas é a porção de pão de queijo frito (R$ 39).

Feliciana Pães | @feliciana.paes - Para celebrar o Dia do Pão Queijo, vale provar o pão de queijo elaborado pela chef Mari Adania, com queijo canastra e parmesão. Ele sai em porções pequenas, com três unidades (R$ 8).

Padaria Bella Paulista | @padariabellapaulista - A casa oferece uma das experiências mais inclusivas da cidade, pois funciona durante 24 horas todos os dias da semana. Uma das opções de seu cardápio é o pão de queijo (R$ 14), que ganha uma versão acrescida de requeijão (R$ 15). Vale destaque também para os sorvetes, hambúrgueres e pizzas artesanais servidos no salão.

Sky Hall Garden Bar | @skyhallgarden - O gastrobar serve as receitas do chef Martin Casilli, com os drinks autorais do mixologista Renan Tarantino. E, para celebrar o Dia do Pão de Queijo, uma sugestão é o brunch de sábado e domingo, servido das 10h às 15h, que tem entre as opções o pão de queijo caseiro (R$ 24, com três unidades).

St Chico | @st.chico - A padaria artesanal possui três unidades na capital paulista, duas delas em Pinheiros e uma no bairro de Higienópolis. A casa oferece uma receita especial de pão de queijo, receita de família da chef e padeira Helena-Mil Homens, feito com queijo meia-cura da Serra da Canastra e ovo caipira (R$ 9,70).

Tchocolath | @tchocolath - O cardápio da chocolateria tem uma variedade de doces e bebidas, além de comidinhas como o pão de queijo artesanal (R$ 9,70). Feito com blend de parmesão e gruyère, ele também está disponível na porção mini com oito unidades (R$ 15,80). Ainda é possível incrementar o pedido com dois acompanhamentos, entre eles catupiry, manteiga, doce de leite, mel e geleia de damasco (R$ 3,80).

Varanda D.inner | @varandadinner - Para abrir o apetite, a casa oferece o couvert (R$ 30) com pão de queijo da Serra da Canastra, patê de gorgonzola com melado de cana, pão de alho e tempura de queijo coalho com goiabada. Para acompanhar os cortes, como o bombom de alcatra (R$ 149 com 330g), vale provar a farofa de pão de queijo (R$ 60).