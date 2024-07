Receitas e restaurantes com comidas quentes e fortes para o frio Caldos, sopas, arrozes, fondue e como harmonizar com um bom vinho em casa ou em restaurantes Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 22/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2024 - 02h00 ) ‌



Espaguete à carbonara do Orfeu, em São Paulo

As temperaturas mais baixas e mais amenas vão continuar pelo Brasil todo nas próximas semanas. Então decidi fazer um repeteco de comidas de inverno, mas sem me apegar aos ingredientes exclusivos da estação. Para essas, você pode clicar neste post com 10 receitas para o inverno, com ingredientes da temporada.

No post de hoje, vamos de comidas fortes e que vão aquecer o corpo nos dias frios, seja em casa, seja em restaurantes. Normalmente, os estabelecimentos renovam seus cardápios com caldos, sopas, fondues e até sobremesas quentes. Outro item de destaque é o arroz, que vem na forma de risoto, arroz de forno, paella ou arroz caldoso. Para uma comida de todo dia, macarrão e suas inúmeras variações _de preferência com muito queijo.

Outra boa dica para as suas refeições ficarem mais quentes e acolhedoras é harmonizar com um vinho bem gostoso. “A escolha certa de vinho pode realçar os aromas e sabores, equilibrando texturas e criando uma sinergia de paladares”, diz Thamirys Schneider, sommelière da Wine.

Vinhos brancos frescos e aromáticos casam bem com sopas delicadas, enquanto tintos estruturados e com taninos macios acompanham caldos com sabores mais intensos. Por exemplo: sopa de legumes com frango e um vinho tinto leve. Um caldo de feijão acompanha bem um vinho tinto jovem e refrescante. Já um caldo verde pede um vinho branco encorpado de acompanhamento, enquanto uma sopa de lentilha, que é super-forte, vai bem com um vinho tinto mais estruturado. Para variar, um caldo de ervilha combina bem com calabresa e um vinho rosé intenso.

Sopas são normalmente receitas muito afetivas. A chef Monica Tarallo, co-proprietária da Speranza junto com suas irmãs e irmão, prepara a receita de Zuppa Santè desde a adolescência, quando passou a ajudar seu pai, Antonio Tarallo, na cozinha da cantina. Antes reservada para a família e amigos apenas para datas especiais, a Zuppa Santè chegou ao cardápio da Speranza, servida de forma sazonal como opção de inverno.

“A cada cliente que experimentava, era mais um apreciador que a Santè ganhava. E assim, a cada inverno, a Zuppa voltava ao cardápio, cada vez conquistando um número maior de apreciadores”, conta Monica Tarallo. Nos últimos anos, passou a ser servida em todos os dias e com altíssima procura nos dias frios. “Os clientes amam essa sopa”, comemora Monica. “Ela é muito rica, super nutritiva, é um prato completo. Temos muita satisfação em prepará-la e servi-la”, comenta Monica. Veja receita abaixo.

Outro restaurante que aposta nas sopas é o Des Cucina, com uma receita de sopa de aspargos frescos com pancetta crocante. “A cada estação sugerimos novos pratos e, especialmente no inverno, as sopas e cremes não podem faltar. Nesta sopa, o sabor de aspargos frescos combina com a pancetta crocante, sendo uma deliciosa opção para uma entrada ou até mesmo como prato principal”, afirma o chef Sergio França. Para harmonizar, o sommelier Damião indica a uva Sauvignon Blanc.

RECEITAS

Medalhão e arroz à Piemontese, da chef Mariele Horbach Divulgação

Vinícius de Moraes – Medalhão e Arroz à Piemontese, da chef Mariele Horbach (@marielehorbach), do Grupo Hungry (@grupohungry)

Ingredientes:

Medalhão

1 medalhão de filé mignon de 250g

2 fatias finas de bacon

2 colheres de sopa de manteiga ou azeite

Pimenta do reino e sal a gosto

Molho

1 xícara de vinho tinto seco

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de manteiga

Pimenta do reino e sal a gosto

Arroz à Piamontese

1 xícara de arroz branco lavado e escorrido

1 cebola picada

100g de manteiga

320g de champignon (200 g drenado)

500g de creme de leite fresco

60g de queijo muçarela ralado

60g de queijo parmesão ralado

1 xícara de vinho branco seco

1 xícara de água fervente

Modo de preparo:

Prepare o arroz como de costume: refogue metade da cebola picada em um pouco de manteiga ou óleo, acrescente o arroz lavado e escorrido e mexa até que esteja soltinho e brilhante. Acrescente sal a gosto a água e o vinho fervendo, abaixe o fogo e tampe a panela. Quando o líquido secar, desligue.

Noutra panela, coloque o restante da manteiga e da cebola e refogue até que ela fique transparente; junte o champignon e misture um pouco mais. Insira o creme de leite e o queijo muçarela. Mexa e quando estiver quase fervendo, desligue. Próximo da hora de servir, aqueça novamente, misture o arroz, acrescente o parmesão. Experimente, acerte o sal se necessário, e está pronto.

Tempere os medalhões com pimenta do reino moída na hora. Enrole-os com uma fatia de bacon e prenda com um barbante ou palito. Coloque sal dos dois lados e regue com azeite. Aqueça em fogo alto uma frigideira antiaderente grande; coloque um pouco de manteiga e frite os medalhões até dourarem dos dois lados; cerca de dois minutos de cada lado. Quando estiverem dourados, transfira-os para uma assadeira e coloque-os no forno pré-aquecido a 200°C. Retire em até cinco minutos e deixe-os descansando envoltos em papel laminado.

Volte a mesma frigideira para ol fogo, com o fundinho de carne e gordura que nela ficaram, acrescente um pouco do vinho e mexa até soltar tudo que estava no fundo. Junte o restante do vinho à mostarda. Abaixe o fogo e deixe reduzir até se tornar uma espécie de xarope. Nesse ponto, prove, acerte o tempero e desligue o fogo. Caso queira o molho mais encorpado, é só engrossar com uma colher de farinha de trigo.

Sirva colocando uma farta colherada de arroz à piamontese, ao lado o molho e sobre ele o medalhão.

Sopa de feijão branco com costelinha da chef Mariele Horbach Divulgação

Sopa de feijão branco com macarrão e linguiças e costelinha suina defumada, da chef Mariele Horbach (@marielehorbach), do Grupo Hungry (@grupohungry)

Ingredientes:

1½ xícara (chá) de branco cozido e temperado (com caldo)

1 xícara (chá) de macarrão fusilli (ou outra massa curta de grano duro)

1 cebola

1/2 cenoura

1 talo de salsão

2 dentes de alho

3 xícaras (chá) de água

1 colher (sopa) de azeite

Sal a gosto

1/2 linguiça paio defumada

1/2calabresa defumada

1/2 linguiça portuguesa defumada

70 gramas costelinha suína defumada

Louro

Para a farofinha de bacon:

100 gramas de bacon

50 gramas de manteiga

Modo de preparo:

Cortas o bacon em cubos, dourar na manteiga bem douradinho, escorrer e cortar na ponta da faca até ficar uma farofinha.

Modo de preparo da sopa:

Coloque o feijão em uma panela de pressão com o louro, talo de salão, cenoura, cubra com a água e tampe a panela, e a costelinha. Cozinhe por 25 minutos em fogo baixo, após iniciada a pressão. Desligue, deixe a pressão sair naturalmente e abra a panela. Deixe esfriar e bata metade do feijão no liquidificador com o caldo do cozimento e o caldo de carne até formar um creme. Reserve. Aqueça uma panela em fogo alto com o óleo e frite a cebola, o alho, as linguiças até dourar e perfumar e a pimenta. Adicione o feijão batido, o feijão sem bater, o macarrão e, se necessário, adicione mais água. Tempere com sal, pimenta, cheiro-verde e cozinhe até o macarrão amaciar. Então, transfira a sua sopa de feijão uma sopeira e polvilhe com farofinha de bacon. E couve crispy.

Sopa de feijão preto com macarrão e linguiças e costelinha suina defumada, da chef Mariele Horbach (@marielehorbach), do Grupo Hungry (@grupohungry)

Ingredientes:

1½ xícara (chá) de feijão cozido e temperado (com caldo)

1 xícara (chá) de macarrão fusilli (ou outra massa curta de grano duro)

1 cebola

1/2 cenoura

1 talo de salsão

2 dentes de alho

3 xícaras (chá) de água

1 colher (sopa) de azeite

Sal a gosto

1/2 linguiça paio defumada

1/2calabresa defumada

1/2 linguiça portuguesa defumada

70 gramas costelinha suína defumada

Louro

Para a farofinha de bacon:

100 gramas de bacon

50 gramas de manteiga

Modo de fazer:

Cortas o bacon em cubos, dourar na manteiga bem douradinho, escorrer e cortar na ponta da faca até ficar uma farofinha.

Modo de preparo da sopa:

Coloque o feijão em uma panela de pressão com o louro, talo de salão, cenoura, cubra com a água e tampe a panela, e a costelinha. Desta forma, cozinhe por 25 minutos em fogo baixo, após iniciada a pressão. Desligue, deixe a pressão sair naturalmente e abra a panela. Deixe esfriar e bata metade do feijão no liquidificador com o caldo do cozimento e o caldo de carne até formar um creme. Reserve. Aqueça uma panela em fogo alto com o óleo e frite a cebola, o alho, as linguiças até dourar e perfumar e a pimenta. Adicione o feijão batido, o feijão sem bater, o macarrão e, se necessário, adicione mais água. Tempere com sal, pimenta, cheiro-verde e cozinhe até o macarrão amaciar. Então, transfira a sua sopa de feijão uma sopeira e polvilhe com farofinha de bacon. E couve crispy.

Zuppa Santè, da Speranza, criada pela família Tarallo Divulgação

Zupa Santè, da Família Tarallo, da Cantina e Pizzaria Speranza

Serve 8 a 10 pessoas

Ingredientes:

1,3 kg de frango desossado

400 g de cenoura, sem casca, cortada em cubos médios

250g de abobrinha com casca, cortada em cubos médios

170g de cebola picada

400g de tomate italiano picado

90g de salsão cortado em juliene

400g de batata sem casca, cortada em cubos médios

6 litros de água

35g de caldo de galinha concentrado/desidratado

35g de salsinha picada

50g de queijo parmesão ralado

3 ovos

sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela grande, coloque o frango e disponha por cima a cenoura, a abobrinha, a cebola, o tomate, o salsão e metade da batata. Junte a água, o caldo de galinha e a salsinha, sal e pimenta do reino, e leve ao fogo médio por cerca de 2 horas. Desligue o fogo e retire o frango da panela com uma escumadeira. Desfie o frango, separando as partes mais escuras das partes mais claras da carne.

No liquidificador, coloque os legumes da sopa, a parte escura do frango e um pouco do caldo do cozimento, batendo até formar um creme liso. Reserve o restante do caldo do cozimento. Despeje a sopa batida em outra panela e leve ao fogo baixo.

Adicione a outra metade da batata que ainda está crua e deixe cozinhar, juntando o caldo reservado aos poucos e cuidando para não deixar o creme muito fino ou muito denso. Atenção: não deixe essa batata se desmanchar, pois os cubinhos de batata devem aparecer na sopa finalizada.

Em uma tigela, bata os ovos e reserve. Quando os cubinhos de batata estiverem macios, adicione à sopa a parte clara de carne de frango, o parmesão e os ovos batidos. Misture bem e retire do fogo.

Sugestão: para garantir o sabor autêntico e original dessa receita de família, adicione nessa finalização algumas mini almôndegas, sem recheio, logo que retiradas da fritura. Sirva em seguida.

RESTAURANTES EM SÃO PAULO

A bela Sintra | @restauranteabelasintra - Destaca neste inverno algumas de suas clássicas receitas invernais, como a sopa de frutos do mar (R$ 81), Centola Chilena (R$ 147), Filé ao molho de cerveja servido com batatas portuguesas (R$ 195), Lagosta ao Thermidor gratinada na própria casca (R$ 416), Bacalhau gratinado com natas (R$ 182) e feijoada, apenas almoço aos sábados (R$ 196).

Amazo Peruano | @amazoperuano - Para aproveitar as temperaturas mais amenas da estação, o Amazo oferece o Salteados del Mar (R$ 98) com polvo, lula e camarões defumados e salteados na panela Wok, purê de mandioquinha e farofa de castanha do Pará.

Bambu Restaurante | @restaurantebambuoficial - Com novidades na cozinha, o Bambu Restaurante, agora comandado pelo chef Rogério Germano, oferece o Arroz de Polvo (R$ 135), arroz cozido em caldo de polvo, vinho e especiarias, servido com tentáculo grelhado.

Bar Brahma | @barbrahma - Preparou o Fettuccine Alfredo com Paillard, Massa feita na própria casa ao molho gorgonzola. Acompanha bife paillard. (R$ 64). Serve também a famosa Canja feita com Frango desfiado, arroz, batatas e cenouras em cubos, finalizado com limão salsinha (R$ 32) e o clássico Caldo Verde com batata Asterix e linguiça Calabresa (R$ 38).

Caldinho de feijão do Bar Léo, de SP

Bar Leo | @barleooficial - Traz em seu cardápio o famoso Caldinho de Feijão, Servido na caneca com torresmo de panceta e ervas (R$ 23), outra opção para esquentar o inverno é o Caldinho Alemão (R$ 25).

Bar Original | @baroriginal - Vale provar o Arroz de Castanhas (R$ 65), um arroz caldoso com castanhas de caju e do pará, couve e ovo caipira frito. Às sextas-feiras, é possível experimentar no almoço a tradicional Rabada (R$ 75), servida quase desmanchando de tão macia, com polenta cremosa e uma generosa camada de agrião.

Bar Posto 6 | @ barposto6 - Local aquece os cliente com sua deliciosa Lasagna Tradicional preparada com presunto, queijo, requeijão, molho ao sugo, gratinada com mussarela (R$ 62), ou a opção de Lasagna de berinjela, abobrinha, molho ao sugo, tomate, champignon, requeijão, gratinada com mussarela (R$ 64,80).

BEC Bar | @bec_bar - Para aproveitar a nova estação, vale a pena experimentar o Nhoque dois queijos com espinafre (R$ 51), um nhoque chapeado levemente tostado com molho bechamel e gorgonzola, minas padrão e espinafre.

Bella Paulista | @padariabellapaulista - A padoca oferece um Buffet de Sopas (R$ 86/kg), diariamente e por delivery, até quatro horas da manhã, repleto de receitas saborosas e quentinhas para as noites frias paulistanas. Entre as várias opções, vale destaque para os tradicionais: canja e caldo verde.

Braca Bar | @bracabar - Entre as boas pedidas da casa, estão o Caldo de Feijão (R$ 20) e o Caldo de Frutos do Mar (R$ 35), em porções individuais e quentinhas, para saborear nesse inverno.

Cão Véio | @caoveio - Oferece em seu menu uma deliciosa e quentinha opção, o Zorro, Filet mignon em tiras salteado em óleo de gengibre com tomate, cebola roxa, berinjela, pimenta dedo-de-moça e queijo muçarela. Acompanha pão tostado na manteiga (R$ 77).

Cantina e Pizzaria Speranza | @pizzariasperanza - A Zuppa Santè sai por R$ 62 e está disponível nas duas unidades.

Cantina Piovanelli | @cantinapiovanelli - A Piovanelli serve massas e carnes clássicas do país, como Cappelletti in Brodo (R$ 40), de carne ou frango, acompanhado por pão.

Casa Rios | @casariosrestaurante - A cozinha de fogo e brasa comandada pelo chef Rodrigo Aguiar traz o irreverente Cavatelli, tulha e spek, prato feito com cavatelli fresco, emulsão de creme de leite fresco atalaia, queijo tulha, avelã e lâminas de Speck 12 meses Jais charcutaria (R$ 105,00).

Chiado Restaurante | @chiadobarerestaurante - Essa tasquinha portuguesa que fica localizada perto do aeroporto de Congonhas, o Chiado oferece receitas ibéricas e europeia para o inverno, como caldo Verde com Chouriço (R$ 41), Sopa de Frutos do Mar (R$ 55), Arroz de Pato à nossa Moda (R$ 99) e Joelho de Porco à nossa Moda (R$ 97).

Confraria do Sabor | @restauranteconfrariadosabor - Campos do Jordão já é o destino ideal para aproveitar o inverno. O chef Fernando Couto oferece a Sopa de Mandioca (R$ 54), entrada quente com camarão sauté e maracujá.

Des Cucina | @descucina - O chef Sergio França criou a sopa de aspargos frescos com pancetta crocante. Para harmonizar, a sugestão é pedir o Sauvignon Blanc El Único, do Chile.

Diblu Gelataria Saudável | @diblu.gelato - A aposta da proprietária Juliana Baeta Carvalho é trazer novos ingredientes sazonais para os dias mais frios. Os novos sabores são: canela, chocomenta, leite condensado e fior di latte recheado com brigadeiro. Outras opções que combinam com a estação são: doce de leite, naked nuts (feito com mix de noz pecan pumpking pie spicy) e 3 chocolates. As casquinhas custam R$ 23 (1 sabor) a R$ 26 (2 sabores) e os copinhos, variam de R$ 20 a R$ 26. Na parte de cafeteria, as bebidas quentes são Café Diblu, feito com expresso com calda de chocolate, leite com spirulina azul e baunilha (R$ 18), Affogato, feito com uma casquinha com gelato acompanhado de uma dose quente de café expresso (R$ 18) e Chocolate Quente, feito com gelato de chocolate (R$ 24).

Donna | @ restaurantedonna_ - O chef Andre Mifano criou o Risotto di maiale (R$ 99), um tradicional risoto de milho tostado e joelho de porco com saba.

Ella Fitz | @ellafitzristoranti - O restaurante mediterrâneo, que tem a frente a chef Ana Cremonezi, oferece um menu extenso de massas. Mas o destaque fica para o Risoto alla Parmegiana com ragu de linguiça e azeitonas taggiasca (R$ 190).

Esquina do Souza | @esquinadosouza - A sugestão da casa para os dias mais frios, é o Lá de Casa (R$70), a rabada clássica com polenta e agrião, que é servido aos domingos e feriados.

Èze | @restaurante.eze - Comandado pelo empreendedor Marcelo Muniz, o Èze oferece o Riz aux Canard (R$ 114), um arroz caldoso de pato com cenoura e ervilha torta finalizado com magret de pato na brasa.

Flow | @sejaflow_oficial - O restaurante com três casas especializadas em refeições saudáveis no estado de São Paulo, acaba de lançar uma Temporada de Caldos. Entre as novidades está o Creme de Abóbora (a partir de R$ 20,90) com carne desfiada, o Caldo de Frango (a partir de R$ 19,90), feito com base de batata inglesa e milho e servido com frango desfiado, e o Caldo Verde (a partir de R$ 18,90), feito com base de batata inglesa e servido com couve e calabresa.

Gaarden Bar | @gaardenbar - Paredes traz pratos saborosos e bem encorpados ideais para os dias de inverno, como Arroz com Rabada Gaarden (R$ 68), com legumes, rabada cozida na pressão e ovo estrelado que pode ser misturado ou consumido inteiro.

Grotta Cucina | @grottacucina - A sugestão da vez é o Parigi (R$ 155), um gnocchi com fonduta de parmigiano reggiano, manteiga trufada, prosciutto, trufa negra.

Hospedaria | @hospedariasp - Para se aquecer nesse inverno, vale experimentar o Arroz Cremoso (R$66), um arroz agulhinha puxado com creme de abóbora, legumes, queijo cremoso, mix de ervas, ovo mole e queijo meia cura, finalizado no forno à lenha.

ICI Brasserie | @icibrasserie - A casa de culinária francesa oferece em seu cardápio o Boeuf Bourguignon (R$ 91), que é uma carne cozida em baixa temperatura, molho de vinho tinto, purê de batata, bacon, legumes e cogumelo.

Jacaré Brasa e Chope | @jacare.grill - Oferece o famoso Spaguetti Defumado, acompanhado de purê de batata, farofa e banana (R$ 59).

Jacarandá Restaurante | @jacarandabr - Com cardápio assinado pelo chef Rodrigo Aguiar, prove o Arroz de Costela – Boa Lembrança 2024 (R$ 158), uma releitura do clássico gaúcho, com arroz-cateto orgânico, costela defumada e chouriço cantimpalo, servido na panelinha de ferro, com tomate assado, cebola grelhada e maionese de alho marcante.

La Braciera | @labracierapizza - Além das saborosas pizzas, é possível encontrar no menu o Gnocchi Alla Sorrentina no cesto de pizza (R$ 69), feito com molho de tomate, mozzarella, parmesão, basílico e servido na massa de pizza napolitana.

Mantovani Fine Italian Bar & Cuisine | @mantovanirestaurante - Sob o comando do chef João Mantovani, tem um menu perfeito para o inverno, como na entrada com a Alcachofra Gratinada (R$ 53), feita com fundo de alcachofra, creme de queijo tallegio e farofa de pão.

Manduque Massas | @manduque.massas - Para esquentar nesse inverno, vale provar o Gnocchi com fonduta de parmesão (R$ 45), um gnocchi de batata com fonduta de parmesão gratinado, finalizado com molica.

Marinna Gastronomia | @marinna.gastronomia - Localizado no bairro da Moóca na Rua Guaimbé e comandada pelo chef Thiago Piazza, traz para a estação o Gnocchi de Mandioquinha sobre fonduta de mix de queijos e tomate confit (R$ 74). Outra opção é o T-Bone de cordeiro grelhado e acompanhado de gremolata e alligot (R$ 87).

Massa do Modern Mamma, de São Paulo

Modern Mamma Osteria | @modernmammaosteria - O menu traz como novidade o Bucatini all´amatriciana que leva Guanciale, San Marzano Dop e fonduta de pecorino (R$ 88).

Nonna Rosa | @osterianonnarosa - Para aproveitar a estação que está chegando, o italiano Nonna Rosa oferece em seu menu o Risotto di Baccalá (R$ 105), um risoto de bacalhau com cebolas crocantes e brócolis e o Gnocchi alla Coda di Bue (R$ 89), um gnocchi artesanal, com ragu de rabada e crocante de milho.

NOU | @nourestaurante - Vale a pena experimentar o Confit de Pato ao vinho do porto com purê de mandioquinha e figo assado com presunto de parma e gorgonzola (R$ 91). Outra opção ideal para a estação é o Tortelloni de cordeiro (R$ 79) ao molho do assado com portobello e espinafre.

O Carrasco | @ocarrascobar - Atrás de uma cortina de veludo vermelha no segundo andar do Guilhotina, O Carrasco tem Camarão ao Curry com vagem, edamame e katsuobushi (R$ 129).

Orfeu | @orfeu - Traz o clássico Spaghetti à Carbonara preparados com caldo de Legumes, gema de ovo crua, queijo parmesão, bacon, jamón e pimenta do reino (R$ 79).

Panna Cotta | @pannacotta.cozinhadeverdade - Para se esquentar nos dias mais frios e saborear um delicioso prato, uma ótima pedida é o Creme de abóbora com gengibre (R$ 29). Para acompanhar, a casa traz diversas opções de proteína, como o Peito de frango desfiado (R$ 8) e o Mix de cogumelos (R$ 8).

Arroz meloso do Papagallo, em São Paulo

Pappagallo Cucina | @pappagallocucina - Para o inverno, a aposta está nos pratos quentes, vale o destaque da estação: Arroz meloso de ossobuco (R$ 109), que leva tutano, gema e aioli defumado.

Petros Greek Taverna | @petrosgreektaverna - Sugestão de inverno com sabor de infância: Loukoumádes (R$ 24), bolinhos de Gigiá Paraskevi com mel e canela.

Piccini Cucina | @piccinicucina - O restaurante italiano comandado pelo chef Ney oferece o Pici con Ragu Salsiccia (R$ 94), com linguiça artesanal, tomate confit, cogumelos e fonduta de grana padano. Do menu também vale a pena experimentar a Polenta al Funghi Tartufado (R$ 89), uma polenta cremosa trufada com mix de cogumelos e ovo pochê.

PikurruchA’S | @pikurruchas - A confeiteira Ana Piku, sócia e proprietária, traz novidades quentes como o Fondue de Brigadeiro, disponível nos sabores Ao Leite, Dois Amores (Ao leite e Branco) e Doce de Leite, acompanhado de frutas, brownies, wafers e marshmallows, até clássicos como o Bolinho de Chuva e a Taça Brownie, uma camada de ganache de chocolate meio amargo, com pedaços do brownie artesanal com brigadeiro meio amargo, uma camada de mousse e finalizada com um brigadeiro enrolado e um pedaço de brownie. Além dos doces, tem também a seleção de bebidas como o Cappuccino de Kit Kat, o Latte Macchiato PikurruchA’S e o Chocolate Quente com borda de brigadeiro, feito exclusivamente com o blend de três chocolates (branco, ao leite e meio amargo).

Portofino Cucina Italiana | @portofinocucinaitaliana - Homenageando à região da Ligúria, na Itália, a marca Portofino, do grupo familiar Dargas, promove o Festival de Risoto. Neste inverno o restaurante no shopping Grand Plaza, em Santo André, terá 10 opções do prato, além de duas opções de entradas e duas de sobremesas. O festival vai de segunda à sábado, até 20 de agosto. Os valores variam entre R$ 54 e R$ 88. Dentre as 10 opções, os sabores Beterraba, Frango, Linguiça, Funghi e Salmão são lançamentos na casa.

Pobre Juan | @restaurantepobrejuan - Famoso por sua parrilla, o restaurante Pobre Juan nasceu da inspiração de casas típicas na Argentina, onde o destaque vai para a grelha e suas possibilidades de cortes nobres. Das carnes às sugestões, o menu é responsabilidade do chef Geraldo Ribeiro. Dica: Ojo del Bife Especial (R$ 156), servido com farofa de pistache e purê cremoso de cenoura, aromatizado com jasmim e ervas.

Rendez-Vous | @rendezvous.bistro - Para o frio, o Café Gourmand (R$ 32), um prato de mini sobremesas, como um mini creme brulèe, mini mousse de chocolate com raspas de laranja e Madeleines, acompanhado de um cafezinho.

Restaurante Piselli | @restaurantepiselli - Do restaurateur Juscelino Pereira, o Piselli completa 20 anos neste ano e comemora com algumas indicações de pratos para o inverno, como Cappelletti in Brodo Pequenos raviólis recheados de carne, com caldo do assado clarificado (R$ 94), Minestrone Ligure, sopa de legumes com um toque de Pesto genovês (R$ 75), Crema Piselli com Gamberi, creme de ervilhas com camarões (R$ 113), Brasato di Guancia com Polenta, bochecha bovina cozida lentamente em vinho tinto com polenta em duas texturas (R$ 149) e Ravioli del Plin de Agnello, pequenos raviólis recheados com carne de cordeiro e vegetais, molho do assado, manteiga e sálvia, finalizados com esferas de hortelã (R$ 116).

Riviera Bar | @rivierabarsp - Está aberto 24h por dia e traz o democrático Mac&Cheese Riviera, um clássico internacionalmente gostoso, com massa, creme de queijo e crispy de bacon (R$ 49).

Rucola | @rucolasalada - O restaurante de gastronomia saudável também traz saborosas opções de pratos para se aquecer nesse inverno. O Zucca al Pesto (R$ 29) é uma deliciosa sopa de abóbora cabotiá, finalizada com pesto de rúcula e castanha do Pará, que acompanha torradas da casa com Zaatar e parmesão.

Salve Jorge | @barsalvejorge - Apresenta para esse inverno o seu Raviollini Verde Recheado de Mussarela de búfala e manjericão (R$ 50,80).

Sancho Bar y Tapas | @sanchobarytapas - Muitos pratos finalizados no forno à lenha, como a Paella del Mar (R$85), receita que leva arroz bomba, caldo de frutos-do-mar, frutos-do-mar e aioli.

Filé ao poivre, do Sky Garden, em São Paulo

Sky Hall Garden Bar | @skyhallgarden - O gastrobar serve as receitas do chef Martin Casilli, como o Tournedos aux Poivre Vert (R$ 109), corte nobre de mignon, com molho de pimenta verde e mousseline cremoso de batata.

Sky Hall Terrace Bar | @skyhallbar - No menu, o chef Martin Casilli oferece a Sopa de Cenoura, Missô e Laranja (R$ 35), sopa cremosa de cenoura glaceada, com missô orgânico e laranja Bahia, finalizada com azeite de salsinha e flores comestíveis.

Tartuferia San Paolo | @tartuferiaoficial - Durante o inverno, estão disponíveis as Trufas Negras Estivo, como Fondue al Tartufo (R$ 89), com queijo Canastra e Gruyere no pão italiano e acompanhado de fritas de batata canoa, que será servido entre 20 de junho e 21 de setembro, nas opções de entrada compartilhada ou prato principal individual. Outro destaque para estação é a Zupa Funghi (R$ 46), uma sopa creme de mix de cogumelos frescos, servida com pão tostado no azeite de oliva, perfeita para aquecer nas noites frias. Para os amantes de massas, o Ravioli de Vitelo (R$ 89), com molho de cogumelos, Grana Padano e mix de brotos.

Taverna Medieval | @taverna_medieval - “Creme de queijos de Odin”, que é um creme preparado com gorgonzola, muçarela, cream cheese e provolone. Servido no pão italiano ou numa cumbuca com baguete de pão semi-italiano. Nos drinks, as novidades são o Vinho Quente do Velho Urso e uma versão do Irish Coffee (whisky irlandês, Nescafé Leggero, açúcar e espuma de creme de leite).

Trio | @trio.restaurante - A sugestão da casa é o saboroso Arroz de Frutos do Mato (R$90) feito com cogumelos e legumes grelhados ao molho gremolata e nozes caramelizadas.

Tuy Cocina| @tuycocina - Uma opção rica em sabor é o Arroz com Frutos do Mar (R$ 155), um arroz espanhol cremoso com açafrão, fava, tomate sweet grape e bisque de camarão. O prato é finalizado com lula, mexilhão, camarão, polvo, pimentões piquillo e azeite de ervas. Outra opção é o Arroz de Polvo (R$ 149), um saboroso arroz espanhol com fava verde, coentro e polvo grelhado.

Varanda Dinner | @varandadinner - Comece com o saboroso Risoto de Rabada (R$ 75) com arroz carnaroli, acquerello e ragu de rabada. Para o prato principal, vale a pena pedir também o Filet au Poivre com molho de pimenta verde, servido com batatas fritas (R$ 100).

Ventre Cozinha | @ventrecozinha - Um prato principal para um dia de inverno é o Arroz Caiçara (R$ 150), um arroz cremoso com frutos do mar, leite de coco, toque de gengibre, manjericão e pimenta de cheiro.

Watanabe Restaurante | @watanaberestaurante - Nas sobremesas, vale destaque para o Mochi Brownie (R$50), feito com belga, farofa de chocolate, sorvete de baunilha e finalizado com missô butter scotch.

Yū | @yu.restaurante - Uma ótima escolha para o jantar é o Guioza recheado com Wagyu (R$ 75), servido com um molho cítrico exclusivo da casa.

RESTAURANTES NO RIO DE JANEIRO

Casa Ueda | @casaueda - Sob o comando do chef Eric Ueda, a Casa Ueda oferece os ramens, como o Kare Ramen, que leva caldo de base mista (suína e frango) com legumes e curry, acompanhado de mix de pimentas asiáticas, copalombo, milho e cebolinha (R$ 60). Há ainda o Ramen Ueda, preparado com caldo de base mista (suína e frango) com shoyu, acompanhado de copalombo, ovo, naruto, nori e cebolinha (R$ 50). Outra sugestão quentinha é o Tonkatsu Kare, bife suíno à milanesa acompanhado de creme de curry com legumes e gohan (R$60).

Figs & Co | @figsco - A padaria artesanal Figs & Co da Barra da Tijuca aposta em sopas, caldos e massas. No almoço, prove a Sopa de Ervilha (R$ 26), a Sopa de Carne com Legumes (R$ 26) e o Caldo Verde (R$ 26). Para o prato principal, massas como o Talharim à Bolonhesa (R$ 28), o Talharim ao Molho Pesto (R$ 28), o Gnocchi à Bolonhesa (R$ 39), a Lasanha à Bolonhesa (R$ 39) e o Gnocchi ao Molho Pesto (R$ 39).

Porto do Sabor | @portodosabor_oficial - Acaba de lançar o seu Festival de Sopas e Caldos com cinco sugestões, como a Sopa de Brócolis com Bacon (a partir de R$ 23,50) e o Creme de Abóbora com Frango (a partir de R$ 23,50). A rede ainda investe em outras receitas clássicas, como o Caldo Verde (a partir de R$ 23,50), a Canja de Frango (a partir de R$ 23,50) e a Sopa Funcional (a partir de R$ 23,50).

RESTAURANTE EM ALAGOAS

Micale Restaurante | @micalerestaurante - No coração de Alagoas, a sugestão da casa é provar a Lagosta com risoto de queijo Brie (R$ 138), cauda de lagosta acompanhada de risoto cremoso de queijo Brie.