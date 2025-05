Coração, veias e artérias: o cardápio ideal para manter tudo funcionando bem Descubra como hábitos alimentares simples podem melhorar a circulação e prevenir doenças vasculares Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 23/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 02h00 ) twitter

A importância da alimentação saudável para a saúde vascular





Você já parou para pensar na importância dos vasos sanguíneos no funcionamento do nosso organismo? Artérias, veias e capilares formam uma complexa rede que leva oxigênio e nutrientes para cada cantinho do corpo. Cuidar dessa “infraestrutura” é essencial; e uma alimentação saudável contribui para manter esse sistema funcionando como um relógio.

Comer bem é cuidar do coração e das veias

‌



O que você coloca no prato influencia diretamente na saúde vascular. Alimentos ricos em fibras, antioxidantes e ômega-3 ajudam a reduzir inflamações, controlar o colesterol e melhorar a elasticidade das artérias, fatores essenciais para uma boa circulação.

Segundo o cirurgião vascular e endovascular Dr. Adjaldes Moraes, uma dieta equilibrada, aliada a outros hábitos saudáveis, como atividade física regular e hidratação, pode prevenir desde os incômodos vasinhos até doenças cardiovasculares mais graves.

‌



“Quando combinamos boas escolhas alimentares com um estilo de vida saudável, maximizamos nossa capacidade de manter os vasos sanguíneos em bom funcionamento e prevenir complicações futuras”, afirma o doutor.

O que incluir na dieta para turbinar a circulação

‌



Não é preciso fazer grandes sacrifícios: a base de uma alimentação saudável pode ser deliciosa e variada. Veja alguns alimentos que são verdadeiros aliados da saúde vascular:

Frutas e vegetais frescos: ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes que combatem os radicais livres e reduzem inflamações;

Leguminosas: feijão, lentilha e grão-de-bico. São fontes de fibras e proteínas vegetais;

Peixes gordurosos: salmão, sardinha e atum são ricos em ômega-3, que ajuda a proteger o coração e melhorar a circulação.

Oleaginosas: nozes, castanhas, amêndoas fornecem gorduras boas e combatem o colesterol ruim;

Grãos integrais: arroz integral, aveia e quinoa, que ajudam no controle glicêmico e da pressão arterial;

Azeite de oliva extravirgem: anti-inflamatório natural e rico em antioxidantes.

E o que evitar?

O perigo está nos excessos. Nem tudo o que é gostoso faz bem, principalmente quando falamos em alimentos ultraprocessados. Esses produtos industrializados são frequentemente ricos em sódio, gorduras trans e aditivos químicos, que comprometem a saúde dos vasos sanguíneos. Portanto, é importante evitar ou reduzir o consumo de:

Frituras e alimentos ricos em gorduras trans

Excesso de sal e açúcar

Refrigerantes e bebidas adoçadas

Carnes processadas (como salsichas, bacon e embutidos)

Produtos prontos e congelados ultraprocessados

@institutomjr Divulgação/ Perfil Oficial

Fique atento aos sinais de má circulação

Nem sempre os problemas circulatórios se manifestam de forma silenciosa. O cirurgião vascular e endovascular, Adjaldes Moraes, alerta para sintomas comuns que podem indicar que algo não vai bem com a sua saúde vascular: “É importante ficar atento a sinais como dores nas pernas, sensação de queimação, inchaços e cansaço. Ignorar esses sintomas pode levar ao surgimento de varizes e até complicações mais graves.”

Conclusão: a saúde começa no prato

A saúde vascular é um reflexo direto do estilo de vida. Pequenas mudanças nos hábitos alimentares, como trocar alimentos ultraprocessados por versões naturais e frescas, já fazem uma enorme diferença. O segredo está no equilíbrio, na variedade e na consciência sobre o que você consome.

Lembre-se: cuidar dos vasos sanguíneos é cuidar da qualidade de vida.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.