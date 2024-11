Um vinho com a bênção dos vikings Você sabia que os vikings chegaram às Américas antes de Cristóvão Colombo? Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 19/11/2024 - 14h10 (Atualizado em 19/11/2024 - 14h12 ) twitter

Os vikings já tinham a tradição de beber vinho Imagem criada por IA via Visual Electric

A Era Viking durou aproximadamente três séculos, entre 793 e 1050. O termo “viking” vem da palavra “Viken”, que designa uma região costeira da Noruega próxima aos mares Báltico e do Norte, ao redor do fiorde de Oslo, ou ainda “vik” (enseada, baía). Assim, viking seria alguém originário de Viken ou quem se escondia em um vik.

Esse era um povo dedicado à pesca e à agricultura, que passou a explorar e realizar expedições devido ao aumento populacional, que pressionava os recursos de terra e alimento. Suas vidas eram cercadas por histórias e misticismo, eternizadas até mesmo por uma série excepcional que você pode assistir no streaming.

Diz a lenda que, após várias incursões pela Europa, os vikings chegaram às Américas mais de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Vestígios e registros encontrados no Canadá confirmaram essa história.

O local tem um nome curioso: Vinland, ou “terra do vinho”, e foi colonizado por nórdicos por volta do ano 1000, na região que hoje é L’Anse aux Meadows. Vinland fazia parte de um conjunto de terras descobertas por Leif Erikson, filho de Erik, o Ruivo, fundador do primeiro assentamento nórdico na Groenlândia.

‌



Mas o que isso tem a ver com o Contra Rótulo de hoje?

A VIK representa o legado dos pioneiros escandinavos na figura de seu criador, o empresário visionário norueguês Alexander Vik. Lançada em 2004 por ele e sua esposa, Carrie, a vinícola está localizada no Valle de Millahue, no Chile, que significa “lugar do ouro” na língua dos povos indígenas locais.

‌



Situada aos pés da Cordilheira dos Andes, no alto de uma colina em Cachapoal, a bodega é uma obra de arquitetura espetacular e abriga também um dos melhores hotéis de enoturismo do mundo.

Seus vinhos foram concebidos com a participação de grandes enólogos de renome mundial, os experientes Patrick Valette e Cristian Vallejo. Com carreiras consolidadas, incluindo passagens por Bordeaux, na França, ambos parecem ter sido iluminados pelas bênçãos de Freya, a figura mítica nórdica e deusa da fertilidade.

‌



Vinícola VIK Reprodução

Participei de uma degustação especial com a Confraria dos Publicitários no mês de julho, que, ouso dizer, deve ter sido inédita no Brasil: uma super vertical VIK da safra inaugural 2010 até a 2017 (as “verticais” são provas dos mesmos vinhos, mas que podem ser de anos diferentes). Foi incrível! Elegância e potência que orgulhariam os escandinavos.

Vertical VIK: elegância e potência que orgulhariam os escandinavos Dado Lancellotti

Que os vikings nos abençoem. Skol🍷🤩!!!

