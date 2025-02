Saiba como funciona o jogo Mestre dos Vinhos

Mestre dos Vinhos trata-se de um jogo de tabuleiro super lúdico e que resgata as boas memórias, neste caso olfativas e degustativas. Diversão garantida em que os jogadores provam vinhos às cegas - para quem não sabe, nesse tipo de degustação, as garrafas normalmente estão encobertas e seus rótulos estão ocultos, para estimular uma experiência em que outros sentidos são explorados e os sabores e aromas do vinho são decifrados, sem ninguém saber o que ou a marca que está bebendo.