Caetano e Bethânia: a conexão de irmãos que juntou gerações em BH em ode à MPB Turnê é consagração das carreiras dos artistas e convite para refletir sobre as relações familiares Descubra BH|Pablo Nascimento 09/09/2024 - 22h43 (Atualizado em 09/09/2024 - 22h43 )



Caetano e Maria Bethânia cantaram juntos em BH Pablo Nascimento

Eu deixo uma pergunta para quem não é filho único: você já parou para pensar qual é a memória mais marcante com seus irmãos?

Eu saí do estádio Mineirão, em BH, neste sábado (07), com essa pergunta na cabeça após o show apoteótico de Caetano Veloso e Maria Bethânia.

O nome simples e direto da turnê mostra a conexão dos irmãos. Caetano & Bethânia. Uma bela forma de consagrar duas grandes carreiras musicais.

Caetano, de 82 anos, e Maria Bethânia, de 78, não ganharam fama cantando em dupla, assim como é mais frequente quando se tem parentes fazendo sucesso.

‌



Ao longo da carreira, fizeram projetos juntos, mas cada um trilhou sua própria jornada. Desta vez, as semelhanças e diferenças se encontraram no palco. Um completando o outro. Uníssonos.

Com o Mineirão lotado, a “dupla” não poupou esforços e abriu o show com o clima para o alto. O público bradou “eu vou” com o clássico Alegria, Alegria.

‌



O espetáculo foi dividido em quatro partes. A abertura com os irmãos juntos. Em seguida, Caetano emendou sucessos da carreira. Maria Bethânia fez o solo depois. Por fim, os dois se reencontraram no palco.

Na plateia, pessoas de todas as idades carregavam referências de diferentes gerações.

‌



A todo tempo, canções românticas intercaladas com hits dançantes. Um ode à música popular brasileira. Para completar, uma interpretação de Baby em homenagem à eterna Gal Costa.

Um encontro musical que me fez ter reflexões sobre os laços familiares. Eu, que tenho uma ótima relação com minhas irmãs, só conseguia pensar em quão extraordinária é a experiência de se reunir com essas pessoas que cresceram conosco e celebrar a carreira e o amor em comum pela música.