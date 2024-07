Elegante e confortável: profissional dá dicas de como usar calça pantalona Peça é tão versátil que combina com uma camiseta de banda até uma camisa social Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 31/07/2024 - 03h34 (Atualizado em 31/07/2024 - 03h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Calça pantalona é peça versátil e confortável Reprodução/Lofty Style

Apresentando uma modelagem mais ampla, a calça pantalona é uma das principais escolhas quando se fala sobre versatilidade no vestir. Em diversos tecidos, ela conquistou admiradores por vestir bem vários tipos de corpos, mesclando elegância, conforto e estilo. A peça é tão versátil que combina com uma camiseta de banda até uma camisa social. Para facilitar o vestir e dar algumas ideais de looks de acordo com a ocasião, Camila Ortiz, CEO e Diretora Criativa da Lofty Style separou dicas de como utilizar a peça em diversas produções.

Já faz um tempo que o conforto se destaca como prioridade quando o assunto é moda. Isso porque, com a agitação do cotidiano, é crucial ter um closet com peças que proporcionem bem-estar aliado a estética, garantindo conforto e estilo, na mesma medida, para enfrentar um dia movimentado. E é justamente por isso que, roupas fluídas e com caimento amplo, como a pantalona ou os wide leg jeans, têm ganhado espaço nos guarda-roupas das amantes do mundo fashion.

“É um recorte que começou timidamente no mundo da moda, em uma época em que as calças skinnys e leggings dominavam as passarelas. Porém, com uma mudança nas prioridades femininas, onde o conforto ganhou protagonismo em um mundo pós-pandêmico, a pantalona ganhou destaque por apresentar um formato que oferece não só elegância e estilo, mas praticidade. Além disso, é um recorte presente em diversos tecidos, que atende diferentes corpos e gostos”, afirma Camila.

Linho, viscose e algodão são alguns dos tecidos mais clássicos, segundo a especialista. “Essas variações permitem com que a calça funcione para passeios mais diurnos e rotineiros, como para eventos noturnos. Além de proporcionar combinações com tênis mais esportivos, até sapatilhas e saltos altos.”

Publicidade

Para quem deseja aderir a pantalona nas produções do dia a dia, mas ainda tem dúvidas de como usá-la, Camila separou sugestões de combinações.

Conforto no trabalho

“Para quem frequenta um ambiente de trabalho que exige produções mais elegantes, mas não quer abrir mão do conforto, as versões com o cós mais marcado e feitas com tecidos mais estruturados, como o linho, deixam o caimento da peça mais moldado ao corpo, trazendo um aspecto de silhueta alongada”, compartilha.

Publicidade

Na hora de incluir os complementos para o look, Camila indica as camisas sociais ou regatas com tecidos fluidos, pois trazem um aspecto requintado, principalmente se acompanhado de um scarpin ou sandália de salto médio.

Um passeio elegante e despojado

Com diversas confecções, outras opções de tecido são a viscose e o algodão, que permitem produções confortáveis e urbanas, voltadas para passeios diurnos, por exemplo. Camisetas com estampas deixam o visual mais divertido e descontraído.

Publicidade

“Um complemento que funciona superbem são as camisetinhas básicas, pois além de deixar o foco no look para a parte de baixo, também traz liberdade para escolha dos acessórios, que podem ser desde um tênis de solado reto, até uma rasteirinha ou uma papete”, complementa Camila.

Conjuntos com calça pantalona dão a impressão de tronco mais longo Reprodução/Lofty Style

Mix de tecidos

Um mix de peças com tecidos diferentes confere um ar mais trabalhado ao visual, deixando o styling muito mais interessante e chamativo. “Além disso, é uma trama eclética, o que significa que pode ser usada nos mais diversos tipos de ocasiões”, explica.

A vez dos conjuntos

Outra forma usar a calça pantalona é em um conjunto monocromático. “Essa opção, além de prática, permite que o resultado final traga uma sensação de tronco alongado. Para dar mais personalidade a combinação, vale apostar em blazers, para eventos mais sociais, e cardigãs ou quimonos fluidos, para o dia a dia”, finaliza.