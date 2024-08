Jade Barbosa desenhou os collants usados pela seleção de ginástica artística em Paris Ginasta de 33 anos contou que suas colegas também fazem parte do processo criativo Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 03/08/2024 - 03h39 (Atualizado em 03/08/2024 - 03h39 ) ‌



Seleção brasileira conquista a medalha de bronze em Paris-2024 Miriam Jeske/COB

A veia artística da ginasta Jade Barbosa não termina nos aparelhos. Representando o Brasil com a seleção de ginástica artística há 17 anos, a atleta que está em Paris competindo nas Olimpíadas-2024 revelou que também é a responsável pelo design do uniforme das competidoras brasileiras. “É algo que estou fazendo há dois ou três anos pela seleção” disse em entrevista à CazéTV.

Jade, de 33 anos, contou também que suas colegas de equipe fazem parte do processo criativo. “Eu sempre tento ver o que é mais confortável e quais cores as meninas querem usar, o que elas imaginam”, revela.

“Conforto em primeiro lugar” é o lema da carioca para suas criações. “A gente já teve muito problemas com o collant ao longo dos anos. De machucar, limitar os movimentos... Então essa é a primeira questão”, compartilha.

Rebeca Andrade conquista a prata na final do individual geral Luiza Moraes/COB

Para a estreia, Jade criou um modelo com, mangas 3/4 e desenhos em cristais brilhantes predominantemente amarelos em um fundo azul-marinho. “Essa olimpíada a gente queria usar bastante as cores do Brasil. Queria muito trazer isso, uma elegância junto às cores do Brasil”, finaliza.

Esta não foi a primeira vez que a ginasta assinou o design das peças. Ela também criou os modelos usados nos Campeonatos Mundiais de 2022 e 2023 e nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, onde Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo. Agora com o bronze da equipe, e com a prata de Rebeca, em Paris, parece que as peças trazem boas energias às meninas.