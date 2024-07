Ícone acessível! Segredo do cabelo de Rayssa Leal é creme para pentear de R$ 11 Produto não deixa os fios pesados, então pode ser usado todos os dias Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 31/07/2024 - 17h34 (Atualizado em 31/07/2024 - 17h38 ) ‌



Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 Gasper Nóbrega/COB

A fadinha Rayssa Leal só tem 16 anos, mas já conquistou duas medalhas olímpicas no skate e os corações dos brasileiros. Em Paris para as Olimpíadas 2024, além de emocionar a todos com a segunda medalha, a maranhense também separou um tempo para fazer um tutorial de como cuida do cabelo na Vila Olímpica, mostrando para os seguidores qual é o segredo por trás das ondas brilhantes e definidas.

O produtinho? O creme de pentear Seda Ceramidas, que pode ser encontrado à venda por R$ 11. “Começo aplicando o creme no comprimento do cabelo”, explicou em um vídeo no TikTok. A jovem ainda avisou que evita aplicar o produto na raiz, para não pesar os fios. Em seguida, divide o cabelo em mechas e começa a pentear, desembaraçando as pontas primeiro, para diminuir a agressão e os danos.

“Depois de terminar de pentear, passe a mão pelos fios”, orienta a atleta. Ela finaliza o penteado amassando os cachos de baixo para cima, para deixá-los bem definidos.

O produto em questão combina vitamina, óleo e proteína para fortalecer os fios. Sua fórmula também não deixa os cabelos pesados, então pode ser usado diariamente.