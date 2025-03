A verdade sobre o protetor solar: Você pode estar usando errado esse tempo todo Descubra os erros mais comuns ao aplicar protetor solar e como usá-lo de forma correta para garantir máxima proteção contra o sol Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 03/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/03/2025 - 02h00 ) twitter

Amigos do Meu Umbigo, o calor parece que não vai embora tão cedo! O sol está parecendo aquele parente inconveniente que aparece sem avisar, invade tudo e ainda fica tempo demais. Se você não tomar cuidado, ele pode deixar seu corpo igual a um frango de padaria: bem passado e crocante.

Mas calma, não precisa viver embaixo da cama com medo do sol (até porque isso pode ser estranho). A solução para evitar virar uma tocha humana tem nome: protetor solar! Esse verdadeiro escudo invisível tem o poder de salvar sua pele do futuro melancólico de um camarão recém-saído da grelha. A médica dermatologista e doutoranda @dralarissa.fonseca, nos ajudou com informações valiosíssimas sobre esse universo dos protetores.

Como Funciona o Protetor Solar?

• A partir do fator de proteção solar (FPS) 30, o aumento da porcentagem de bloqueio é pequeno. O FPS 30 já bloqueia 96,7% dos raios UVB, enquanto o FPS 50 bloqueia 98% e o FPS 100 bloqueia 99%.

• O principal benefício de FPS mais altos (acima de 30) não está no aumento significativo do bloqueio UVB, mas na maior duração da proteção, reduzindo a frequência de reaplicação, especialmente para exposição solar prolongada.

‌



• O FPS não mede proteção contra UVA, então filtros com amplo espectro são essenciais.

Qual meu tipo de pele?

Antes de sabermos qual protetor usar, vamos entender qual o tipo da nossa pele pra saber quanto tempo exposta no sol ela leva pra queimar e assim qual fator de proteção terei de usar.

‌



• Fototipo I (pele muito clara, sempre queima, nunca bronzeia) → DEM ≈ 10 min

• Fototipo II (pele clara, queima fácil, bronzeia minimamente) → DEM ≈ 15 min

‌



• Fototipo III (pele morena clara, queima moderadamente, bronzeia gradualmente) → DEM ≈ 20 min

• Fototipo IV (pele morena, queima minimamente, bronzeia bem) → DEM ≈ 30 min

• Fototipo V (pele morena escura, raramente queima, bronzeia intensamente) → DEM ≈ 40 min

Quanto tempo o protetor dura na pele?

O valor do FPS aumenta o tempo em que esse eritema aparece. Segue exemplo

Thais Angelucci Thais Angelucci de Souza Nogueira

Então, seguindo o fototipo, seu respectivo DEM, segue o cálculo do tempo de proteção dos protetores de FPS 30, 50 e 70

Thais Angelucci Thais Angelucci de Souza Nogueira

Qual a quantidade certa para passar?

• Para que um protetor solar realmente ofereça o FPS indicado no rótulo, é essencial aplicá-lo na quantidade certa. Se passamos menos do que o necessário, a proteção cai drasticamente.

• Os estudos indicam que a quantidade correta é 2 mg de protetor por cm² de pele. Isso significa que, para cobrir o corpo todo de um adulto médio (~1,70m e 70 kg), precisamos de cerca de 35g de protetor (aproximadamente 6 colheres de chá).

De forma prática, a melhor forma de medir é usando colheres de chá ou a “regra dos dedos”:

✅ Rosto e pescoço → 1 colher de chá (ou 2 linhas de protetor no dedo indicador e médio)

✅ Braço (cada um) → 1 colher de chá

✅ Perna (cada uma) → 2 colheres de chá

✅ Tronco (frente e costas) → 2 colheres de chá para a frente e 2 para as costas

Se você aplicar metade da quantidade recomendada, a proteção não será metade do FPS, mas sim muito menor!

Salva essas dicas

Apesar dos valores matemáticos sugerirem longos tempos de proteção, suor, atrito, mergulhos e contato com roupas reduzem a eficácia do protetor solar.

Recomenda-se a reaplicação a cada 2h, independentemente do FPS, especialmente em atividades ao ar livre com alta exposição solar (maior intensidade de UV).

O FPS mais alto beneficia principalmente fototipos mais baixos, pois a pele clara tem menor resistência à radiação UV.

Para fototipos IV e V, o tempo teórico de proteção é mais longo, mas a proteção UVA também deve ser considerada para evitar fotoenvelhecimento e hiperpigmentação.

Então, umbigueiro, seja esperto e proteja-se! Não queremos ninguém tostado por aí ou com problemas mais sérios. Protetor solar não é frescura, é uma questão de dignidade cutânea. Agora, passem o creme e vão curtir o sol com responsabilidade! 😎🌞

