Como ir pra academia mesmo com preguiça Veja dicas de como ir malhar mesmo arrastada Meu Umbigo|Thais Angelucci 07/04/2025 - 02h00

preguiça da academia Imagem gerada por IA Dall-e

Esse ano eu me prometi que iria à academia ou fazer exercícios, 4 vezes por semana. Estou cumprindo? Sim. Só teve uma semana que tive uns exames pra fazer, então só fui 2 vezes, mas nas outras deu certo.

Tenho muita vontade de ir à academia? Claro que não. Quase todas as manhãs eu tenho vontade de desistir, até porque meu sono não é bom, então não acordo disposta nunca.

A preguiça não é só um sentimento. Ela é uma entidade, um ser místico, um cobertor emocional que sussurra no seu ouvido: “Fica mais 5 minutinhos...” E quando você pisca, já são 40 minutos e você tá abraçado com o travesseiro, filosofando sobre a vida.

Mas ainda assim, a academia existe. E seu tênis de treino está ali, parado, julgando silenciosamente da sapateira. Então… como fazer esse milagre acontecer?

‌



🛏️ 1. Deixe a roupa da academia separada na noite anterior

Pode parecer coisa de maluco, mas juro que funciona. Acordar e já estar com a roupa ali separadinha engana o cérebro e dá menos tempo pra racionalizar a fuga. Se você já se troca, a chance de não ir é menor.

‌



🍌 2. Coma ou tome alguma coisinha pra dar energia

Seu corpo precisa de combustível pra funcionar – ele não é movido a força de vontade (infelizmente). Pode ser uma banana, um café, um smoothie ou aquele shake maromba-chique. O importante é acordar o sistema com algo leve e funcional. Até um pãozinho ajuda a vencer o sofá. Eu tomo café com leite vegetal, whey e creatina e como um pão com ovo mexido. No pós-treino como umas castanhas.

‌



🎧 3. Tenha uma playlist que te leve até o treino no grito

Coloca aquela música que faz seu eu interior gritar “agora vai!”. Pode ser Beyoncé, pode ser Anitta, pode ser Sandy e Júnior – sem julgamentos. O importante é você levantar como se fosse estrear um clipe.

🤝 4. Prometa que vai só “dar uma olhadinha”

Tipo visita em loja. Vai dizendo que vai só 15 minutinhos, só pra suar levemente. Chegando lá, o clima engata e você faz 40 minutos fácil. Ou não. Mas já é vitória.

👯 5. Chame um amigo (mas escolha bem)

Amigo de academia é igual amigo de rolê: se for furão, você dorme. Se for firme, você levanta na marra. Procure aquele que te manda áudio 6h da manhã com “Levanta, criatura”. Juro que esse quesito eu falhei. Minha amiga foi só 4 vezes até agora, mas eu sigo firme e forte na academia e firme e forte tentando arrastá-la.

☕ 6. Lembre que academia não é castigo, é autocuidado

Não precisa virar rato de esteira, nem puxar ferro como se estivesse competindo no The Rock Open. Vai pelo joelho, pela disposição, pelo café da manhã merecido depois. Pelo menos uma razão serve.

7. Bônus: E se você não for? Beleza.

Ninguém morre porque não treinou hoje (só talvez o seu personal por dentro). Mas o que importa é voltar amanhã. Ou depois. Só não deixa a preguiça virar síndica do seu corpo. Hoje mesmo fiz a série faltando 2 exercícios para não me atrasar, mas o importante é ir.

E aí, qual sua desculpa favorita pra não ir? Conta pra gente, vai que a gente ainda não usou.

Beijinho e até semana que vem.

