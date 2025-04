Como se controlar para não gastar dinheiro com besteira (mesmo quando o algoritmo te conhece melhor que você) Autocontrole na palma da mão: porque a gente merece mais paz do que parcelinha Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 14/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/04/2025 - 02h00 ) twitter

Não deixe o impulso te vencer na hora daquela comprinha Imagem criada por IA via Dall-e

Tem gente que não se aguenta de ver a conta no azul e já quer gastar com alguma coisinha. Se identificou?

A cena é conhecida: você abre o celular só pra dar uma olhadinha… e do nada está com 3 abas abertas, 2 boletos prestes a nascer e um Pix emocional quase sendo enviado pra comprar um moletom que “tem a sua cara” (e o dobro do preço que você deveria pagar).

Sim, o capitalismo é esperto, o desejo é traiçoeiro, e a ansiedade adora um “compre agora”. Mas calma, meu bem, dá pra resistir.

Se você anda gastando com o que não precisa, e depois fica abraçado no extrato bancário pedindo desculpas pra si mesmo, esse texto é pra você.

‌



1. Faça o ritual do “salva e foge”

Viu algo e amou? Salva. Fecha o app. Sai da aba. Vai viver. Se depois de 3 dias (e 2 boletos pagos) aquilo ainda fizer sentido, talvez seja desejo legítimo. Caso contrário, era só carência com embalagem.

2. Lembre do seu porquê

Você tá economizando pra quê? Viajar? Ter paz financeira? Pagar a terapia em dia? Comprar menos e dormir tranquilo é o novo luxo. E olha: rende mais do que aquela luminária em forma de gato que você quase comprou só porque tava “com frete grátis”.

‌



3. Troque o impulso por ação física

Na dúvida, antes de clicar em “finalizar compra”, levanta. Vai beber água. Escova os dentes. Faz polichinelo. Toma banho. A lógica é simples: o tempo que você leva pensando é o tempo que a sua conta agradece.

4. Recompensa não precisa ser compra

Às vezes a gente só quer um agrado. Mas esse agrado não precisa ser uma comprinha. Pode ser um cochilo, uma dança aleatória no quarto, um café coado com carinho, um episódio daquela série que você ama (de novo).

‌



5. Pergunta mágica: “Eu compraria isso se ninguém visse?”

Essa pergunta derruba 75% dos carrinhos de compra. Porque muito do que a gente compra não é pra gente, é pro feed.

Dinheiro não traz felicidade, mas saber usá-lo sem culpa nem susto no fim do mês, ah… isso, sim, é autocuidado com selo Meu Umbigo.

Se cuida, guarda o cartão e até semana que vem, sem dívidas novas, meu umbigueiro.

