Desinstalei o Instagram por 24 horas e sobrevivi O que acontece quando você troca os stories dos outros pelo silêncio da própria mente — e sobrevive para contar Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 24/03/2025 - 10h00 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A primeira coisa que percebi ao desinstalar o Instagram foi que meu dedo tem vida própria

Ontem, domingo, foi dia de corrida de rua só com as amigas, o último post e Insta desinstalado até hoje.

A primeira coisa que percebi ao desinstalar o Instagram foi que meu dedo tem vida própria. Ele automaticamente ia até o espaço onde o app costumava estar, como um cachorro que continua indo até o pote vazio de ração.

Confesso que, por alguns minutos, pensei em reinstalar. Mas resisti. Afinal, tinha um objetivo nobre: redescobrir o silêncio digital e, quem sabe, lembrar como era minha vida antes de saber o que o fulano comeu no café da manhã.

As primeiras horas foram... inquietas. Sabe aquela sensação de estar esquecendo alguma coisa? Era como se meu cérebro estivesse com abstinência de scroll. Comecei a reparar no som da geladeira, no tique-taque do relógio, no latido distante de um cachorro que claramente precisava de terapia. O mundo ao meu redor estava ali o tempo todo — só eu que andava olhando demais pra dentro da tela e de menos pra fora dela.

‌



Ao longo das 24 horas, notei algumas transformações discretas, porém poderosas:

Escrevi esse texto inteiro, sem interrupções e sem perder o foco.

almocei tranquila, sem pensar se valeria fazer uma foto do prato pra postar;

Não precisei fazer maquiagem pra sair na foto;

Brinquei com meu cão Brownie sem querer fazer nenhum vídeo e aproveitei muito mais a companhia dele.

Respirei fundo algumas vezes para passar a ansiedade

de fato eu fiquei focada mais no meu umbigo (piadinha infame)

E olha que eu uso mais o Instagram para ficar informado das coisas, principalmente acompanhando a conta do R7 do que para postar sobre mim ;)

‌



Não vou mentir: teve uma leve crise de FOMO (do inglês “fear of missing out” - medo de estar perdendo alguma coisa). Será que fulano postou? Será que aconteceu algo imperdível? E se o mundo acabar e só avisarem nos stories? Mas logo percebi que, se o mundo acabar, provavelmente ninguém vai ter sinal de Wi-Fi mesmo.

No fim do dia, senti uma paz esquisita. Uma mistura de alívio com saudade de mim mesma. Não foi uma revolução espiritual completa, mas foi um lembrete gentil de que existe vida fora do feed. E ela não tem algoritmo, não precisa de like, nem te compara com o abdômen do ex da sua prima.

‌



Dica umbigo de ouro: se você quiser tentar, recomendo. Nem que seja por 6 horinhas. Seu umbigo (e sua sanidade) agradecem e comentem como foi no meu insta @thaisangelucci

beijinhos e até semana que vem.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.