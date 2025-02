Gordura localizada, o inquilino indesejado que precisa ser despejado Veja o que esse vilão faz à sua saúde e como combatê-lo Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 02h00 ) twitter

Vamos tirar a gordurinha indesejada do nosso corpo? Imagem criada por IA via Dall-e

Antes de qualquer coisa, o blog voltou das férias e com exagero alimentar por conta das festas de fim de ano, mas bora resolver esse problema. Sabe aquela gordurinha teimosa que adora morar no abdômen e nas coxas? Pois é, ela não só estraga o look do biquíni como também pode causar um estrago na sua saúde!

E não adianta fingir que é um simples “estoque de energia para o inverno”, porque o Dr. Eduardo Grecco, gastrocirurgião e endoscopista, veio jogar a real sobre os perigos desse acúmulo indesejado.

O que essa gordura esconde (além das chaves do carro)?

A gordura localizada é um daqueles “presentes” do nosso corpo que ninguém pediu. Segundo o Dr. Grecco, essa reserva não é só um capricho estético, mas também pode ser um bilhete premiado para hipertensão, infartos, derrames e até diabetes tipo 2. E não para por aí: o excesso de gordura também pode debilitar os ossos e bagunçar completamente o metabolismo. Ou seja, até os ossos entram na roda e reclamam da falta de espaço!

Mas por que ela insiste em ficar?

Se você já tentou de tudo para se livrar dessa inquilina indesejada e nada resolveu, talvez seja hora de encarar a verdade: sua alimentação pode estar sabotando seus planos!

‌



O Dr. Grecco aponta os grandes vilões da história: carboidratos refinados, álcool e gorduras ruins. Sim, aquele pãozinho branco inocente está tramando contra você. E as cervejinhas do fim de semana? Nem se fala! O álcool, além de trazer calorias extras, ainda atrapalha o metabolismo da gordura e a faz estacionar bem ali na região abdominal.

Para piorar, se você não come fibras suficientes, seu intestino vira um protesto sem solução. Resultado? Retenção de líquidos, intestino lento e ainda mais gordura abdominal. Além disso, o estresse também entra na jogada: altos níveis de cortisol fazem seu corpo se apegar à gordura como se fosse um ursinho de pelúcia da infância.

‌



Como expulsar esse inquilino indesejado?

A boa notícia é que tem solução! E não, não envolve simpatias ou promessas para Santo Expedito. Segundo o Dr. Grecco, o combo infalível para se livrar da gordura é:

Substituir carboidratos refinados por grãos integrais, legumes e vegetais.

Maneirar no álcool (sei que essa dói, mas é para um bem maior!).

Aumentar o consumo de fibras para manter o intestino feliz e funcionando.

Praticar exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida ou natação, porque sentar no sofá e pensar em emagrecer não queima calorias.

Controlar o estresse! Meditação, respiração profunda, ou simplesmente parar de se estressar com coisas que você não pode mudar.

No fim das contas, emagrecer não é sobre contar calorias como se fossem moedas de ouro. É sobre fazer escolhas que deixem seu corpo mais saudável e sua vida mais leve. E quem sabe, de quebra, ainda entra naquele jeans que está parado no armário desde 2010. Bora tentar?!

