Maya Massafera e a febre da mudança de cor dos olhos: beleza ou perigo? Cirurgia para mudar a cor dos olhos virou desejo entre adolescentes após revelação da influencer — mas o que parece sonho pode acabar em pesadelo oftalmológico. Meu Umbigo|Thais Angelucci 23/06/2025 - 12h30 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h30 )

Na última semana, adolescentes que seguem a influencer Maya Massafera começaram a aparecer nos consultórios oftalmológicos com um pedido um tanto... ousado: “Quero mudar a cor dos meus olhos igual a Maya”.

Sim, Maya surgiu nas redes com olhos verdes intensos e revelou que passou por uma cirurgia para transformar seus olhos castanhos. Mas calma, que essa mudança não é como trocar de roupa. Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor do Instituto Penido Burnier (Campinas), existem três técnicas cirúrgicas para mudar a cor dos olhos — e nenhuma delas é recomendada para fins estéticos no Brasil. Vamos entender por quê?

As três técnicas para mudar a cor dos olhos:

Ceratopigmentação

Despigmentação da íris com laser (LID)

Implante de íris artificial colorida

Parece coisa de ficção científica, mas são reais. Só que, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Academia Americana de Oftalmologia (AAO), esses procedimentos trazem riscos sérios à saúde ocular. Ou seja: não vale fazer só por vaidade.

Como Maya ficou com olhos verdes?

Ela fez a ceratopigmentação a laser com femtosegundo — nome técnico e bonito, mas que envolve um processo delicado. O cirurgião cria um canal dentro da córnea e insere um pigmento biocompatível. Existem outras variações da técnica (como colocar o pigmento entre as camadas da córnea ou até sobre ela), mas essa versão feita em Maya é considerada a mais moderna e menos invasiva.

‌



Ainda assim, causa bastante fotofobia (sensibilidade à luz). Por isso, quem passa por ela precisa usar óculos escuros por semanas.

Mas serve pra quê, afinal?

Essas técnicas existem por motivos sérios e bem longe da estética. A ceratopigmentação é indicada para:

‌



Disfarçar cicatrizes brancas na córnea (leucomas);

Cobrir defeitos congênitos da íris;

Camuflar olhos que perderam a visão por trauma, devolvendo autoestima.

E os riscos?

São muitos — e sérios:

Perda da transparência da córnea;

Infecções e inflamações;

Cores irregulares;

Dificuldade para transplantes de córnea no futuro;

Fotofobia persistente.

Outras opções (e mais riscos)

Despigmentação da íris com laserAinda experimental, tenta “revelar” uma cor mais clara escondida sob a pigmentação original. Mas pode causar: Glaucoma pigmentar; Aumento da pressão ocular; Fotofobia permanente; Resultados estéticos imprevisíveis. Implante de íris artificialEssa é indicada apenas para casos médicos muito específicos, como: Albinismo; Ausência da íris por doença ou trauma; Condições que causam fotofobia grave.

Para estética? Proibido! E não deve ser feito em pessoas com histórico de glaucoma, inflamações oculares, ou outras condições de risco.

‌



E então, dá pra mudar a cor dos olhos com segurança?

Sim: com lentes de contato coloridas!Hoje existem modelos superconfortáveis, com boa oxigenação e visuais incríveis. Você muda quando quiser e... o mais importante: sem colocar sua visão em risco.

Precisamos ser responsáveis com o nosso corpo. Nem tudo vale a pena

