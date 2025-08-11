Mirra: a trend dos cosméticos com milênios de história Aroma marcante, benefícios comprovados e um passado lendário fazem da mirra o queridinho da beleza moderna. Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

óleo de mirra, o mais novo queridinho da beleza imagem gerada por IA Dall-e

Se você acha que mirra é só um nome exótico que aparece na Bíblia ao lado de ouro e incenso, prepare-se: essa resina milenar está conquistando espaço nos potes e frascos das marcas de beleza mais antenadas. E não é só marketing — a ciência já comprovou que o óleo de mirra é coisa séria para pele, cabelo e até para o seu bem-estar.

Um tesouro que vem de longe

A mirra é extraída da Commiphora myrrha, uma árvore com flores vermelho-amareladas que cresce no nordeste da África e na Península Arábica, podendo chegar a cinco metros de altura.Os egípcios antigos já usavam a resina no processo de embalsamamento (sim, até para deixar múmia com pele boa), em perfumes e incensos. Na medicina tradicional chinesa, ela ajudava a melhorar a circulação e tratar inflamações. E, claro, ganhou fama mundial por ter sido um dos presentes entregues ao menino Jesus que representava sua humanidade.

E o que ela faz de bom para nós hoje?

A lista de benefícios do óleo de mirra é quase tão extensa quanto sua história:

‌



Anti-inflamatória: ajuda a reduzir inflamações, acelerando a cicatrização e tratando condições crônicas.

ajuda a reduzir inflamações, acelerando a cicatrização e tratando condições crônicas. Antimicrobiana e antisséptica: combate bactérias e fungos, protegendo a pele de infecções.

combate bactérias e fungos, protegendo a pele de infecções. Analgésica: alivia dores musculares e articulares.

Um estudo recente (“Commiphora Myrrha and Skin Healing”, Freeman & Sheriffdeen, 2024) mostrou que a mirra pode acelerar a cicatrização, aliviar dores e até melhorar a saúde geral da pele.

Na prateleira da sua penteadeira

Para a pele:

‌



Estimula a regeneração celular (adeus, marquinhas de acne).

Hidrata profundamente e suaviza sinais de envelhecimento.

Acalma irritações e ajuda na cicatrização de feridas leves.

Para o cabelo:

Recupera fios danificados e ressecados.

Protege contra poluição e calor de secadores e chapinhas.

Dá brilho e maciez dignos de propaganda.

Outros usos cheios de charme

Aromaterapia: o aroma quente e amadeirado ajuda no relaxamento e alívio do estresse.

Perfumes e incensos: presença constante para perfumar a pelo e ambientes.

Preparos medicinais tradicionais: ainda usada em alguns países como extrato para tratar problemas de saúde.

O que dizem por aí

O CEO de uma grande marca de beleza, Johnathan Alves, não esconde o entusiasmo:

‌



“O Óleo de Mirra é um marco no cuidado capilar. Desde o lançamento, ele conquistou a confiança de profissionais e consumidores, como um dos produtos mais bem-sucedidos em resultados.”

Moral da história

A mirra atravessou séculos e hoje está no seu creme anti-idade e até na sua máscara capilar. É o encontro perfeito entre sabedoria ancestral e pesquisa científica moderna. Então, se aparecer “óleo de mirra” no rótulo, já saiba: não é modinha, é história pura — com benefícios que vão muito além do cheirinho bom.

Quer saber sobre outros assuntos? me manda pelo instagram @thaisangelucci

beijo e até o próximo conteúdo

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.