Olha, olha, olha, água mineral, água no inverno! Pele que resseca, rins que sobrecarregam e um corpo pedindo socorro em silêncio: a falta de água no frio pode ser mais perigosa do que parece. Descubra como manter a hidratação em dia mesmo sem vontade de beber Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 07/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 02h00 )

Ah, o inverno... temporada de banho pelando, moletom quentinho, maratona de séries e vontade zero de beber água. O problema? Seu corpo inteiro sente. Literalmente. E eu também falo por mim, que tomo banho quente, fico com a canela cinza e fico sem tanta sede, mas depois de bater um papo com 2 médicos especialistas, bora mudar essa história junto comigo.

Quando a temperatura cai, a sede some. Mas os riscos de desidratação aumentam. E não é só a sua pele que grita por socorro, não: os rins também entram em alerta.

Alerta: desidratação silenciosa no frio

Segundo o nefrologista Dr. Bruno Piubelli, do centro Fênix Nefrologia, no inverno muita gente passa horas (ou o dia inteiro) sem tomar um copo d’água. Resultado? Rins sobrecarregados, urina reduzida e toxinas se acumulando no organismo. Isso pode evoluir para quadros graves, especialmente em quem já tem histórico de hipertensão, diabetes ou uso de medicamentos.

Quanto de água você deveria estar bebendo?

Fórmula básica: seu peso x 35 ml. Exemplo: 62 kg x 35 ml = 2.170 ml por dia (ou seja, cerca de 2,2 litros).

E sim, isso vale também nos dias frios. Os rins continuam trabalhando, mesmo que você não esteja suando tanto. A água é essencial para filtrar o sangue e manter tudo funcionando.

Cuidado com o álcool: ele desidrata, e em excesso pode provocar lesões renais graves. Quando somado a outros fatores de risco, o perigo é real.

A prevenção começa com um gesto simples: um copo d’água.

E a pele, como fica nessa história?

Segundo a médica estética Dra. Fernanda Nichelle, a pele sofre em silênçio no inverno. Frio, ar seco e banhos quentes detonam a barreira de proteção da pele. Resultado?

Esbranquiçada;

Áspera;

Repuxando;

Coçando.

Esse trio: “banho quente + ar seco + pouca água” é um ataque direto à sua cútis.

Hidratação por dentro e por fora

A receita é simples: água no copo, hidratante no corpo.

Dica de ouro: aplique o hidratante até 15 minutos depois do banho, quando os poros ainda estão abertos. Isso potencializa a absorção.

Escolha certa do hidratante:

Rosto, pescoço e colo: produtos suaves, sem ácidos.

produtos suaves, sem ácidos. Cotovelo, joelho e calcanhar: pode usar ureia, óleo de amêndoas e ativos mais potentes.

Hidratar-se é mais do que vaidade

A pele seca é o primeiro recado de que algo está desregulado. Cuidar da hidratação é cuidar da sua saúde. O organismo inteiro depende disso: dos rins à pele, do humor ao sono.

Dicas práticas pra não esquecer da água no frio:

Tenha uma garrafinha sempre por perto;

Programe alarmes ou lembretes;

Inclua chás naturais sem açúcar na rotina;

Evite exagerar no sal e nos ultraprocessados;

Se tiver histórico familiar, consulte um nefrologista.

Hidratação é autocuidado. Seu corpo agradece. Sua pele agradece. Seus rins também. E o Meu Umbigo está aqui pra lembrar você: beber água nunca sai de moda — mesmo no inverno!

Conhece alguém que tá na mesma situação? tá esperando o quê pra compartilhar esse texto com ele?

Beijinhos e até semana que vem.

